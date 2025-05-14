Kylie Jenner, plastik cerrahi söylentilerini alevlendirdi! Bikinili pozları olay oldu

Kylie Jenner, kısa süre önce sevgilisi Timothée Chalamet olmadan çıktığı tropikal tatilde fit kalçasını sergileyerek, hakkında devam eden estetik operasyon söylentilerini daha da alevlendirdi.

Altın rengi minik bikinisiyle görüntülenen Jenner, arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi.

Yıldız isim, tek omuzlu bikini üstüyle göğüs dekoltesini ve düz karın kaslarını da sergileyerek dikkat çekti. Tatilde, havuz kenarında vakit geçirirken doğal görünümlü bir makyaj tercih etti.

Kylie Jenner'ın bu görüntüsü sonrası kalça estetiği yaptırdığı yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada bu konuda yorumlar yağdı.

Jenner, göğüs büyütme dışında herhangi bir cerrahi operasyon geçirdiğini reddediyor. Ayrıca dudak ve yüz dolgusu yaptırdığını kabul etmişti.

Yıllardır Jenner’ın Brezilya popo estetiği (BBL) başta olmak üzere çeşitli kozmetik işlemler yaptırdığı iddiaları gündemdeydi. Ancak son dönemde kalça hacmini küçülttüğü öne sürülse de, bu iddiaları destekleyen somut bir kanıt bulunmuyor.