Leman Dergisi'ndeki karikatüre Aynur Aydın'dan tepki: Şu din üzerinden yapılan...

Leman Dergisi'nin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında Hazreti Muhammed'e yönelik yayınlanan karikatüre İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılı'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması ile derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 4'ü gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya "Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada da bu karikatüre tepkiler gelirken şarkıcı Aynur Aydın da kendini tutamadı.

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Aynur Aydın sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TAŞKINLIK YAPANLAR..."

"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. Din üzerinden yapılan mizah da, bunu siyasete alet edenler de yerin dibine batsın! İnsanları birbirine kırdırmayın!"

Aynur Aydın daha sonra eyleme de tepki göstererek "Şu sokaklarda polislere saldıranlar, taşkınlık yapanlar, sloganlar atanlar ülkeyi karıştırmaya yer arıyorlar. Bunlara fırsat vermeyin! Hepimiz kardeşiz bu ülke hepimizin. Birbirimize düşürmelerine izin vermeyelim." dedi.