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Leyla dizisi bu akşam var mı? Leyla final mi yaptı, neden yok? Bu akşam yayınlanacağı beklenirken...

Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi haftalardır ekrana gelmiyor. Yapımdan bir açıklama gelmezken sosyal medyada "Yeni bölüm bu pazar" notuyla yayınlanan fragman tepki çekti. Leyla dizisi bu akşam var mı? Leyla final mi yaptı, neden yok? merak edilirken işte yaşanan gelişmeler...

Leyla dizisi bu akşam var mı? Leyla final mi yaptı, neden yok? Bu akşam yayınlanacağı beklenirken...
Kubra Akalın

Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi final kararı alınmasının ardından yeni bölümler adeta askıya aldı. Haftalardır yayınlanmayan Leyla dizisi bitti mi? Leyla 38. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Leyla neden yok? soruları merak edilirken yeni gelişmeler gündeme geldi.

Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri'nin başrolde olduğu dizinin final bölümüne adım adım yaklaşılırken dizi yayın akışından çıkarıldı. Leyla dizisi yeni bölümü haftalardır yayınlanmıyor. Seyirciyi kızdıran bu olay sosyal medyada da gündemde.

Leyla dizisi bu akşam var mı? Leyla final mi yaptı, neden yok? Bu akşam yayınlanacağı beklenirken... 1

LEYLA NEDEN YOK?

Leyla yeni bölümü ile yayınlanmıyor. NOW TV yayın akışından çıkarılan diziye dair açıklama yapılmazken sosyal medya hesaplarında ise "Yeni bölüm bu pazar" notuyla fragman yayınlanması seyirciyi daha da kızdırdı.

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Leyla dizisi bu akşam var mı? Leyla final mi yaptı, neden yok? Bu akşam yayınlanacağı beklenirken... 2

Derken Birsen Altuntaş'tan gelen habere göre; maliyeti karşılamayan yetersiz reklam geliri yüzünden yayınlanmayan Leyla yeni bir değişik olmazsa ağustos sonunda ekrana gelecek ve final yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri Cemre Baysel
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