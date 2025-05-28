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Leyla dizisinin yıldızı Cemre Baysel beyazlar içinde! Alperen Duymaz'ın vedasına ilk yorum

Leyla dizisinde başrol olan Cemre Baysel bir davette görüntülendi. Leyla dizisinde başrol oyuncusu rol arkadaşı Alper Duymaz'ın ayrılığı sorulan oyuncu değişen senaryoya dair "Bana da ters köşe oldu" dedi. Güzel isim tarzıyla da adından söz ettirdi.

Leyla dizisinin yıldızı Cemre Baysel beyazlar içinde! Alperen Duymaz'ın vedasına ilk yorum
Kubra Akalın

NOW TV'de yayınlanan Leyla dizisinin yıldızı Cemre Baysel adından söz ettiriyor. Hem özel hayatı hem de rol aldığı diziyle gündeme gelen Baysel son günlerde Leyla dizisiyle gündemde.

LEYLA DİZİSİNDE NELER OLUYOR?

Leyla dizisindeki ayrılıklar sonrası gözler başrol oyuncusu Cemre Baysel'e dönmüştü. Partneri Alperen Duymaz'ın önümüzdeki bölümde veda edeceği haberleri sonrası Cemre Baysel (Leyla)'in projeye devam edeceği kesinleşti.

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Leyla'nın yıldızı Cemre Baysel başrolün dizinden ayrılması hakkında "Senaryo ne gerekiyorsa onu yapıyoruz" dedi. Baysel devamında "Dizimizde hikâyemiz değişti, bana da ters köşe oldu. Yeni bir dönem başlıyor" dedi.

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Bir davette görüntülenen güzel oyuncu beyazlar içindeydi. Kısa beyaz elbisesiyle dikkat çeken Cemre Baysel'e hayranlarından beğeni yağdı.

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Oyuncunun tarzı için "Açılmadan da oluyormuş", "Son dönemde gördüğüm en duru güzellik", "Hem sade hem güzel bayıldım", "Çok çok güzelsin" yorumları aldı.

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Alperen Duymaz Cemre Baysel Leyla Hayat Aşk Adalet
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