Leyla erken final yaptı Gonca Vuslateri hemen yeni proje ile anlaştı! Saç rengi dikkat çekti

MYNET DETAY- Pazar günleri Now'da ekrana gelen "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…" dizisi kaosu sürüyor. Dizinin başrol oyuncularında Alperen Duymaz'ın vedası sonrası diziye yeni oyuncular katıldı ancak dizi final kararı aldı.

1 yıllık zaman atlamasının ardından yeni olayların yaşandığı dizi 40. bölümüyle final yapacak ancak bir türlü dizinin 38. bölümü ekrana gelemedi. Dizinin maliyeti karşılamayan yetersiz reklam geliri yüzünden sürekli ertelenmesi seyirciden de tepki aldı.

Leyla'nın başrollerinin bir kısmı tatile çıkarken bir kısmı ise yeni projelerle anlaşmaya başladı. Gonca Vuslateri de yeni bir proje ile anlaştığını paylaşımıyla duyurdu.

Dizi biter bitme saç rengini değiştiren ve siyah saçlarından vazgeçen ünlü oyuncu, 'Yeni işler, yeni saçlar' diyerek son imajını paylaştı.

Doğumdan sonra 23 kilo veren Gonca Vuslateri, kızı Asya Mone ile sık sık paylaşım yapmaya da devam ediyor. En son Leyla: Hayat... Aşk... Adalet dizisiyle ekrana gelen Vuslateri değişen imajıyla gündem oldu.