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  4. Leyla'nın başrolü Cemre Baysel'e sette taciz şoku! Takip edip gizlice fotoğraflarını çektiler! Şikayetçi oldu, özel önlemler alındı...

Leyla'nın başrolü Cemre Baysel'e sette taciz şoku! Takip edip gizlice fotoğraflarını çektiler! Şikayetçi oldu, özel önlemler alındı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.02.2025 19:40
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Leyla dizisinin yıldızı Cemre Baysel'i takip eden iki şahıs ünlü oyuncunun fotoğraflarını çekip tehdit etti. Baysel, kendisinin ve ailesinin güvenliği için emniyete başvurdu. Dizi setinde ise özel önlemler alındı.

Leyla'nın başrolü Cemre Baysel'e sette taciz şoku! Takip edip gizlice fotoğraflarını çektiler! Şikayetçi oldu, özel önlemler alındı...

Gonca Vuslateri, Alperen Duymaz, Yiğit Kirazcı gibi isimlerin yer aldığı Leyla dizisinin başrolü Cemre Baysel'i Leyla dizisinin setinde iki kişinin gizlice izlediği ve fotoğraflarını çektiği ortaya çıktı.

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Ekol TV'nin haberine göre set görevlilerinin müdahalesine rağmen tacizcilerin takibi son bulmayıp, dikkat çekmek için tacizcilerin Baysel’in adına 50 adet yemek siparişi verdiği öğrenildi.

ANNESİNİ DE TEHDİT ETTİLER!

Genç oyuncunun annesi Fatoş Baysel’e ulaşan şüpheliler, telefon üzerinden tehditler savurdu. Bu gelişme üzerine Baysel, hem kendisi hem de ailesinin güvenliği için emniyete başvurdu. Suç duyurusunun ardından şüphelilerden biri gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

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Yaşananların ardından dizinin setinde güvenlik önlemleri artırıldı. Prodüksiyon ekibi, oyuncuların ve çalışanların mahremiyetini korumak için özel önlemler aldıklarını açıklandı.

TAKINTILI HAYRANIYLA BAŞI DERTTEYDİ!

Güzel oyuncu Cemre Baysel daha önce de takıntılı bir hayranı nedeniyle zor günler yaşamıştı. Ünlü oyuncu, 'Tüm kişisel bilgilerimi ele geçirmiş. Adresimi, kimlik numaramı ve ailemle ilgili her şeyi biliyor. Onunla istediği zaman buluşmazsam ailemi öldüreceğini söylüyor. Yardım edin' demişti ve şikayetçi olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cemre Baysel
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