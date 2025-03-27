Leyla'nın Tufo'su Halil İbrahim Ceyhan ayrılığa dayanamadı! Oyuncu sevgilisiyle barıştı

Emanet, Kirli Sepeti ve Leyla: Hayat... Aşk... Adalet gibi dizilerde adından söz ettiren ünlü oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Yakışıklı oyuncu kısa süreli aşk yaşayıp ayrıldığı oyuncu sevgilisi Rüya Coriç ile ilişkisine bir şans daha verdi.

Daha önce sosyal medyadan birbirlerini silen Ceyhan ile Coriç, yeniden takipleşmeye başladı.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Halil İbrahim Ceyhan, geçtiğimiz günlerde Rüya Coriç'e bir çiçek gönderdi. Ceyhan'ın sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşayan Coriç, ilişkisine bir şans daha vererek barıştı.