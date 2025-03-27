MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Leyla'nın Tufo'su Halil İbrahim Ceyhan ayrılığa dayanamadı! Oyuncu sevgilisiyle barıştı

Şimdilerde Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisinde 'Tufo' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Halil İbrahim Ceyhan özel hayatıyla gündem oldu. Halil İbrahim Ceyhan kısa süre önce ayrıldığı oyuncu sevgilisi Rüya Coriç ile ilişkisine bir şans daha verdi.

Leyla'nın Tufo'su Halil İbrahim Ceyhan ayrılığa dayanamadı! Oyuncu sevgilisiyle barıştı
Öznur Yaslı İkier

Emanet, Kirli Sepeti ve Leyla: Hayat... Aşk... Adalet gibi dizilerde adından söz ettiren ünlü oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

halil 1

Yakışıklı oyuncu kısa süreli aşk yaşayıp ayrıldığı oyuncu sevgilisi Rüya Coriç ile ilişkisine bir şans daha verdi.

HALİL 2

Daha önce sosyal medyadan birbirlerini silen Ceyhan ile Coriç, yeniden takipleşmeye başladı.

rüya

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Halil İbrahim Ceyhan, geçtiğimiz günlerde Rüya Coriç'e bir çiçek gönderdi. Ceyhan'ın sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşayan Coriç, ilişkisine bir şans daha vererek barıştı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızı için karar verildi! 10 ay hapis cezası... Kızı için karar verildi! 10 ay hapis cezası...
Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Yeni hayatı şaşırttı Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Yeni hayatı şaşırttı

Anahtar Kelimeler:
Halil İbrahim Ceyhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kartalkaya'nın ardından Uludağ! Kervansaray Otel'de yangın: Acı haber geldi: Can kaybı sayısı yükseldi

Kartalkaya'nın ardından Uludağ! Kervansaray Otel'de yangın: Acı haber geldi: Can kaybı sayısı yükseldi

Hilmi Türkmen’in hedef gösterdiği o kişi CHP’li çıktı! ‘Tüm yasal haklarımı kullanacağım’

Hilmi Türkmen’in hedef gösterdiği o kişi CHP’li çıktı! ‘Tüm yasal haklarımı kullanacağım’

Kredi çekmek isteyenlere kötü haber!

Kredi çekmek isteyenlere kötü haber!

TBMM'de kabul edildi! Biletsiz yolcu taşıyanlara...

TBMM'de kabul edildi! Biletsiz yolcu taşıyanlara...

Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Yeni hayatı şaşırttı

Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Yeni hayatı şaşırttı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.