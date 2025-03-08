Leyla'nın yıldızı Cemre Baysel mini şortuyla Paris sokaklarında! Peş peşe paylaştı

Ramo, Sol Yanım, Senden Daha Güzel, Sakla Beni ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet.. gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Cemre Baysel sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa Paris pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Mini şortu ve ceketiyle Paris sokaklarında peşe peşe poz veren güzel oyuncu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Sana bayılıyorum', 'Güzel dediğin böyle olur', 'Çok güzelsin Cemre' gibi yorumlar yapıldı.