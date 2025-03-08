MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Leyla'nın yıldızı Cemre Baysel mini şortuyla Paris sokaklarında! Peş peşe paylaştı

Leyla'nın yıldızı Cemre Baysel mini şortuyla Paris sokaklarında! Peş peşe paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.03.2025 09:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde hayat verdiği 'Leyla' karakteriyle adından söz ettiren Cemre Baysel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de Paris pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Cemre Baysel'in peş peşe paylaştığı karelere kısa sürede beğeni yağdı.

Leyla'nın yıldızı Cemre Baysel mini şortuyla Paris sokaklarında! Peş peşe paylaştı

Ramo, Sol Yanım, Senden Daha Güzel, Sakla Beni ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet.. gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Cemre Baysel sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa Paris pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

cemre

Mini şortu ve ceketiyle Paris sokaklarında peşe peşe poz veren güzel oyuncu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

cemre 2

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Sana bayılıyorum', 'Güzel dediğin böyle olur', 'Çok güzelsin Cemre' gibi yorumlar yapıldı.

cemre 4

CEMRE 3

Mynet'in Sesi
Bali'de aşk tatilindeler! Beğeni yağdıBali'de aşk tatilindeler! Beğeni yağdı
'Durumu kritik' denmişti! İlhan Şeşen'den haber var'Durumu kritik' denmişti! İlhan Şeşen'den haber var
Anahtar Kelimeler:
Cemre Baysel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2030 yılında iki kez oruç tutulacak!

2030 yılında iki kez oruç tutulacak!

3 dönüm arazideki villada 40 bin liraya oturuyor! Ev sahibiyle mahkemelik oldu

3 dönüm arazideki villada 40 bin liraya oturuyor! Ev sahibiyle mahkemelik oldu

Merkez Bankası'nın faiz indirimine kulak tıkadılar!

Merkez Bankası'nın faiz indirimine kulak tıkadılar!

'Zina davası' açılmış 'Sette aynı odada kaldıkları' söylenmişti! Cenk Torun ile Mahassine Merabet hakkında yapım şirketi harekete geçti

'Zina davası' açılmış 'Sette aynı odada kaldıkları' söylenmişti! Cenk Torun ile Mahassine Merabet hakkında yapım şirketi harekete geçti

Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi

Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi

İsmail Kartal fırtınası devam ediyor!

İsmail Kartal fırtınası devam ediyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.