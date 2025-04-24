Leyla'nın yıldızı Gonva Vuslateri deprem sonrası uyuyamadı! 'Nöbetleşe ayaktayız'

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi ile ekranlara geri dönen Gonca Vuslateri, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Depremden oldukça korkan Vuslateri ilk olarak 'Sarıyer’de yakalandık. Korkunçtu. Ailecek ev yakınında açık alana geçtik. İnternet çok çekmiyor.' ifadelerini kullandı.

'NÖBETLEŞE AYAKTAYIZ'

Ünlü isim sabaha karşı bir paylaşım daha yaptı ve 'Asla uyku yok. Nöbetleşe ayaktayız.' dedi.

İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntılar, Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. İki depremin ardından en büyüğü 5.9 ve 4.9 olarak ölçülen çok sayıda artçı deprem meydana geldi.