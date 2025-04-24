MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Leyla'nın yıldızı Gonva Vuslateri deprem sonrası uyuyamadı! 'Nöbetleşe ayaktayız'

Şimdilerde Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinin başrolünde yer alan Gonca Vuslateri, İstanbul depreminin ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Depreme Sarıyer'de yakalandığını dile getiren Vuslateri, gece boyu uyuyamadı. Ünlü oyuncu ''Nöbetleşe ayaktayız'' ifadelerini kullandı.

Leyla'nın yıldızı Gonva Vuslateri deprem sonrası uyuyamadı! 'Nöbetleşe ayaktayız'
Öznur Yaslı İkier

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi ile ekranlara geri dönen Gonca Vuslateri, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Depremden oldukça korkan Vuslateri ilk olarak 'Sarıyer’de yakalandık. Korkunçtu. Ailecek ev yakınında açık alana geçtik. İnternet çok çekmiyor.' ifadelerini kullandı.

GONCA1

'NÖBETLEŞE AYAKTAYIZ'

Ünlü isim sabaha karşı bir paylaşım daha yaptı ve 'Asla uyku yok. Nöbetleşe ayaktayız.' dedi.

gonca 2

İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntılar, Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. İki depremin ardından en büyüğü 5.9 ve 4.9 olarak ölçülen çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü çift lüks evinin bahçesine çadır kurduÜnlü çift lüks evinin bahçesine çadır kurdu
Defne Joy Foster'ın oğlu Can ve üvey annesinin o anları tepki çekti!Defne Joy Foster'ın oğlu Can ve üvey annesinin o anları tepki çekti!

Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonlar için tahliye planı! Büyük deprem sonrası İstanbul'da yaşayanların gönderileceği il belli oldu

Milyonlar için tahliye planı! Büyük deprem sonrası İstanbul'da yaşayanların gönderileceği il belli oldu

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

İstanbul'da bir deprem daha! Dünden beri artçılar durmuyor

İstanbul'da bir deprem daha! Dünden beri artçılar durmuyor

Japon deprem uzmanı İstanbul depremi sonrası konuştu

Japon deprem uzmanı İstanbul depremi sonrası konuştu

Ünlü çift lüks evinin bahçesine çadır kurdu

Ünlü çift lüks evinin bahçesine çadır kurdu

Okan Buruk güzel oyuncuyla yemekte! Aşk dedikodusu...

Okan Buruk güzel oyuncuyla yemekte! Aşk dedikodusu...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.