Linçlere dayanamadı! Manifest grubu, Esin Bahat için harekete geçti! 'Cezai süreç başlatıldı'

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan müzisyen grup Manifest son dönemde gündemden düşmüyor.

Şimdide grup üyelerinden Esin Bahat hakkında sosyal medyada yapılan linçler dikkat çekti. Manifest grubu yapılan çirkin yorumlara daha fazla dayanamadı ve konuyu yargıya taşıdı.

Manifest grubu, sosyal medya platformlarında üyeleri Esin Bahat'a yönelik yapılan paylaşımlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

O PAYLAŞIMLAR KAYIT ALTINA ALINDI

Açıklamada, Esin Bahat hakkında sistematik şekilde yayılan aşağılayıcı içeriklerin resmi olarak dijital delil niteliğinde tespit edilip kayıt altına alındığı belirtildi.

'HEM HUKUKİ HEM CEZAİ SÜREÇ BAŞLATILDI'

Grup, bu paylaşımlar nedeniyle sorumlular hakkında hem hukuki hem de cezai süreçlerin başlatıldığını vurguladı.

“Tüm süreç avukatlarımız ve tarafımızca titizlikle takip edilmektedir” ifadelerine yer verilen açıklamada, gelişmelerin ve sonuçların kamuoyu ile en kısa sürede paylaşılacağı bildirildi.

Manifest grubu, sosyal medyada hedef gösterme, karalama ve siber zorbalık gibi girişimlere karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek dayanışma mesajı verdi.

**İşte Manifest tarafından yapılan paylaşım...

