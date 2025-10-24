MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Linçlere dayanamadı! Manifest grubu, Esin Bahat için harekete geçti! 'Cezai süreç başlatıldı'

Türkiye’nin yeni kız grubu Manifest üyelerinden Esin Bahat hakkında sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlar sonrası Manifest harekete geçti. Manifest grubu konuya dair hukuki ve cezai süreci başlattıklarını duyurdular.

Linçlere dayanamadı! Manifest grubu, Esin Bahat için harekete geçti! 'Cezai süreç başlatıldı'
Öznur Yaslı İkier

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan müzisyen grup Manifest son dönemde gündemden düşmüyor.

Şimdide grup üyelerinden Esin Bahat hakkında sosyal medyada yapılan linçler dikkat çekti. Manifest grubu yapılan çirkin yorumlara daha fazla dayanamadı ve konuyu yargıya taşıdı.

Manifest grubu, sosyal medya platformlarında üyeleri Esin Bahat'a yönelik yapılan paylaşımlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Linçlere dayanamadı! Manifest grubu, Esin Bahat için harekete geçti! Cezai süreç başlatıldı 1

O PAYLAŞIMLAR KAYIT ALTINA ALINDI

Açıklamada, Esin Bahat hakkında sistematik şekilde yayılan aşağılayıcı içeriklerin resmi olarak dijital delil niteliğinde tespit edilip kayıt altına alındığı belirtildi.

'HEM HUKUKİ HEM CEZAİ SÜREÇ BAŞLATILDI'

Grup, bu paylaşımlar nedeniyle sorumlular hakkında hem hukuki hem de cezai süreçlerin başlatıldığını vurguladı.

“Tüm süreç avukatlarımız ve tarafımızca titizlikle takip edilmektedir” ifadelerine yer verilen açıklamada, gelişmelerin ve sonuçların kamuoyu ile en kısa sürede paylaşılacağı bildirildi.

Linçlere dayanamadı! Manifest grubu, Esin Bahat için harekete geçti! Cezai süreç başlatıldı 2

Manifest grubu, sosyal medyada hedef gösterme, karalama ve siber zorbalık gibi girişimlere karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek dayanışma mesajı verdi.

**İşte Manifest tarafından yapılan paylaşım...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yalnızlığı kısa sürdü! Yeni sevgilisi fenomen çıktıYalnızlığı kısa sürdü! Yeni sevgilisi fenomen çıktı
Galada döktürdü! Sosyal medya onu konuştu Galada döktürdü! Sosyal medya onu konuştu

Anahtar Kelimeler:
Manifest
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.