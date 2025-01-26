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Los Angeles'daki yangında 1 milyon 200 bin dolarlık villası yanmıştı! Kenan Doğulu "Bizden daha kötü durumda olanlar var" diyerek açıkladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.01.2025 08:10
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Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta çıkan büyük bir yangın sonucu 1 milyon 200 bin dolarlık villasını kaybetmişti. Kenan Doğulu yaşadığı zarara dair ilk kez konuştu.

Los Angeles'daki yangında 1 milyon 200 bin dolarlık villası yanmıştı! Kenan Doğulu "Bizden daha kötü durumda olanlar var" diyerek açıkladı

Los Angeles’ta 7 Ocak'ta başlayan orman yangınları, Pacific Palisades bölgesinden hızla yayılarak Eaton, Hurst, Sunset ve Woodley gibi bölgeleri etkisi altına aldı. Yangınlar, büyük bir felakete yol açarak 28 kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce dönüm alanın kül olmasına neden oldu. Yangının toplam ekonomik hasarının ise 250 ila 275 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Yangınların etkisi, sadece bölgedeki halkı değil, dünyaca ünlü isimleri de derinden etkiledi. Kenan Doğulu ve Beren Saat’in de bölgede evi vardı. Doğulu'nun 1.2 milyon dolarlık Los Angeles’taki lüks villaları, yangında büyük zarar gördü.

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"SİGORTA FİLAN NASIL OLACAK BAKACAĞIZ"

Kenan Doğulu, geçtiğimiz gün Arnavutköy'de görüntülendi. Doğulu "Geçmiş olsun" dileklerine "Çok önemli değil aslında. Çünkü bizden daha kötü durumda olanlar var. Asıl önemli olan bundan sonra ne yapacağımız. İşlemler, sigorta falan nasıl olacak, ona bakacağız. Bundan sonrası daha önemli. Bu süreçle uğraşacağız gibi" dedi.

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Los Angeles'taki yangın sonrası Kenan Doğulu ilk açıklamasında "Anılar, stüdyom, fotoğraflar, videolar, tablolar ve koleksiyonum... Her şey gitti. Bütün mahalle yerle bir oldu. Eşimiz dostumuz evsiz kaldı" demişti.

Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Kenan Doğulu
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