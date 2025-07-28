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Louise Thompson plajda herkesin kendisine baktığını fark etti! "Nazik olun"

Ülseratif kolit nedeniyle stoma torbası kullanan Louise Thompson, sarı bikinisiyle yaptığı paylaşımda vücudunu gizlemek yerine özgüvenle sergiledi. Ünlü isim “Yargılamayın, nazik olun” mesajı verdi.

Louise Thompson plajda herkesin kendisine baktığını fark etti! "Nazik olun"
Kubra Akalın

Made in Chelsea programının eski yıldızlarından Louise Thompson, Instagram’da yaptığı samimi paylaşımda sarı bikinisiyle stoma torbasını gururla sergilediğini belirtti.

2021 yılında oğlunu dünyaya getirirken ölümden dönen 30 yaşındaki Thompson, uzun süredir mücadele ettiği ülseratif kolit hastalığı nedeniyle geçen yıl stoma takıldığını açıklamıştı.

Louise Thompson plajda herkesin kendisine baktığını fark etti! "Nazik olun" 1

Louise, pazar günü yaptığı paylaşımda artık eskisi kadar bikini giymediğini, onun yerine daha çok mayo tercih ettiğini çünkü insanların stomasına baktığını fark ettiğini dile getirdi.

Ancak zamanla stomasını göstermekten daha özgüvenli hale geldiğini belirten Thompson, bu duruma alışık olmayanlara şu mesajı verdi:

Louise Thompson plajda herkesin kendisine baktığını fark etti! "Nazik olun" 2

“Nazik olun, yargılamayın ve insanlar ne giymek istiyorsa onu giysinler. Lütfen onları rahat bırakın.”

ÜLSERATİF KOLİT NEDİR?

Ülseratif kolit, kalın bağırsağın ve rektumun iltihaplanmasıyla oluşan kronik bir bağırsak hastalığıdır. Bağırsağın iç yüzeyinde kanamalı yaralara neden olabilir. Stoma ise karın bölgesine cerrahi olarak açılan bir deliktir ve vücut atıklarının tıbbi bir cihaza yönlendirilmesini sağlar.

Stoma torbası nedir?

Stoma torbası, vücut atıklarının (dışkı veya idrar) doğal yollar yerine karın bölgesine cerrahi olarak açılan bir açıklıktan (stoma) dışarı atılmasını sağlayan tıbbi bir torbadır. Genellikle bağırsak veya mesane gibi organlara yapılan operasyonlar sonrasında kullanılır.

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Anahtar Kelimeler:
bikini hastalık
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