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Lucas Torreira Devrim Özkan'ı unutamadı! Son hamlesi şaşırttı

Gönlünü Fransız tasarımcı Essin Baris'e kaptıran Lucas Torreira, daha sonra eski aşkı Devrim Özkan'ı sosyal medyadan yeniden takip etmeye başladı. Yeni bir hamlede bulunan Torreira, Özkan'ın fotoğrafını beğendi ancak daha sonra beğenisini geri aldı. Torreira'nın bu hamlesi sosyal medyada dikkat çekti.

Lucas Torreira Devrim Özkan'ı unutamadı! Son hamlesi şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, bir dargın bir barışık şekilde sürdürdükleri birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı.

Lucas Torreira, kısa bir süre önce Fransız tasarımcı Essin Baris ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak Teraradian daha sonra sürpriz bir adım geldi ve eski aşkı Devrim Özkan'ı sosyal medyadan takip etmeye başladı.

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Fakat Lucas Torreira'nın bu adımına Devrim Özkan karşılık vermezken, ünlü futbolcu bir adım daha attı.

BU HAMLESİ ŞAŞIRTTI

Torreira, Devrim Özkan'ın sıralı bir şekilde paylaştığı fotoğrafı beğendi. Ancak Torreira, kısa bir süre sonra beğenisini geri çekti. Galatasaray'ın yıldız isminin bu hamlesi de sosyal medyanın diline düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira devrim özkan
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