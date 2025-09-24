Lucas Torreira ile aşk yaşamıştı! Devrim Özkan ünlü voleybolcuyla görüntülendi! Dikkat çeken Hande Baladın detayı

'Rüya', 'Vatanım Sensin', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 'Çift Kişilik Oda' gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu Devrim Özkan, aşk hayatı ve kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile 2 Ağustos tarihinde barışma kararı alan fakat daha sonra ayrılan Devrim Özkan, İstanbul gecelerinde görüntülendi.

Magazin muhabirlerinin Lucas Torreira sorusuna Özkan, "İlişkim yok şu anda çok iyiyim." yanıtını verdi.

Ancak Devrim Özkan'ın yanında Trevor Clevenot vardı. Bir dönem adı Hande Baladın ile anılan Trevor Clevenot ile ilgili Özkan, "Beyefendi arkadaşım" dedi.