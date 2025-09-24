MAGAZİN

Lucas Torreira ile aşk yaşamıştı! Devrim Özkan ünlü voleybolcuyla görüntülendi! Dikkat çeken Hande Baladın detayı

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü oyuncu Devrim Özkan yine özel hayatıyla gündeme geldi. Devrim Özkan, dün akşam magazin muhabirlerine yakalandı ve yanındaki isim dikkat çekti.

Öznur Yaslı İkier

'Rüya', 'Vatanım Sensin', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 'Çift Kişilik Oda' gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu Devrim Özkan, aşk hayatı ve kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile 2 Ağustos tarihinde barışma kararı alan fakat daha sonra ayrılan Devrim Özkan, İstanbul gecelerinde görüntülendi.

Magazin muhabirlerinin Lucas Torreira sorusuna Özkan, "İlişkim yok şu anda çok iyiyim." yanıtını verdi.

Ancak Devrim Özkan'ın yanında Trevor Clevenot vardı. Bir dönem adı Hande Baladın ile anılan Trevor Clevenot ile ilgili Özkan, "Beyefendi arkadaşım" dedi.

