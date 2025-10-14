MAGAZİN

Lucas Torreira ve Rabia Soytürk aşk yaşıyor iddiası! Devrim Özkan'ı unuttu

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira Devrim Özkan'ı unuttu. İddialara göre Lucas Torreira ve Rabia Soytürk yeni aşka yelken açtı. Soytürk evlilik hazırlığında iken sevgilisinden ayrılma kararı almıştı.

Kubra Akalın

Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira'nın ünlü oyuncu Devrim Özkan'la aşkı sık sık gündeme geliyordu. Ayrılıp barışan ikili son olarak aşklarına bir şans verse de bu durum kısa sürmüştü. Şimdi ise Torreira'nın Devrim Özkan'ı unuttuğu iddia ediliyor.

İsmail Şen'in özel haberine göre, Lucas Torreira ve şimdilerde Teşkilat dizisine dahil olan Rabia Soytürk aşk yaşıyor.

Rabia Soytürk, mimar sevgilisi Samet Vuruşan ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılık kararı almıştı. Hatta bu ilişki biter bitmez Soytürk'ün adı Berk Atan ile anılmaya başlamıştı.

Sosyal medyada Torreira ve Rabia Soytürk aşkı gündem oldu. İkilinin aşk yaşadıkları iddiaları sosyal medyayı ikiye böldü.

Öten yandan Rabia Soytürk bu sezon Teşkilat’la el sıkıştı. Tolga Sarıtaş’ın hayat verdiği Altay’a yeni sezonda ajan "Hilal" rolüyle Soytürk eşlik edecek.

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

Rabia Soytürk, 11 Mart 1996 tarihinde İstanbul’da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Aslen Trabzonludur. Sağlık Meslek Lisesi’nde hemşirelik üzerine eğitim aldı. Daha sonra mimarlık eğitimi görse de oyunculuğa olan ilgisi nedeniyle yönünü sahne sanatlarına çevirdi. Oyunculuk eğitimini Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde aldı. 2018 yılında "Şahsiyet" dizisi ile ilk kez ekranlarda yer aldı.

