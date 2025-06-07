Lucas Torreira'yı çoktan unuttu! Devrim Özkan o soruyu duyunca...

Rüya, Vatanım Sensin, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Çift Kişilik Oda gibi yapımlarda rol alan oyuncu Devrim Özkan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Bir dönem Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Özkan, ilişkisini sonlandırmıştı.

Evlenecekleri konuşulan çiftin ayrılığı hayranlarını üzerken, Lucas Torreira’nın bir süre sonra Özkan’ı sosyal medya hesabından tekrar takip etmesi dikkat çekmişti.

CEVAP VERMEK İSTEMEDİ

Dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşen Simge Sağın konserine katılan Devrim Özkan, eski sevgilisiyle ilgili yöneltilen “Lucas Torreira sizi yeniden takip etti, ne söylemek istersiniz?” sorusuna, “Teşekkür ederim, buraya böyle şeyler konuşmaya gelmedim” yanıtını verdi.

Geçirdiği ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında bilgi veren Özkan, “Böbreklerimde küçük bir problem yaşadım ama tedavi süreci devam ediyor. Daha iyi olacağım.” ifadelerini kullandı.