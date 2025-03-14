Lüks arabası, inşaatları ve kredi kartı harcamaları... Özcan Deniz'i abisi ihbar etti! İnceleme başlatıldı! 'Vergi kaçırıyor'

Özcan Deniz, son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme geliyor. Özellikle kardeşi Ercan Deniz’in yaptığı açıklamalar, sanatçının hem kamuoyunda hem de yargı önünde zor bir süreç yaşamasına sebep oldu.

Kardeşinin iddiaları üzerine Özcan Deniz’in Sarıyer’deki villasına kaçak yapı eklediği öne sürülmüş ve bu sebeple savcılığa ifade vermek zorunda kalmıştı. Deniz hakkında şimdi de vergi incelemesi başlatıldı.

'CEZAMIZ NEYSE ÇEKELİM'

Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz kardeşini kendisinin ihbar ettiğini söyleyerek "Bütün konserlerin nerede, ne şekilde, kaça gittiğine dair elimde sözleşmeler var. Ben vergi denetmenini aradım, randevu istedim. Kendim gideceğim masalarına koyacağım. Kendim gidip kendimi de ihbar edeceğim. Melek Hanım'ı da ihbar edeceğim. Onu da ihbar edeceğim. Hepimiz cezamız neyse çekelim. Ben ceza çekmeye razıyım usta. Kendimi de onları da yakmaya hazırım ben." dedi.

Kanal D habere açıklamalar yapan Ercan Deniz'e göre Özcan Deniz'in geliri beyanının çok üstünde. Ercan Deniz "4 senede 35 milyon gelir beyan etmiş. 4 senede 100 milyon kredi kart harcaması var. Bir de 30 milyonluk arabası var. Ayrıca inşaatlara 100 milyon para yatırmış.

'ŞİRKETİN İÇİNİ BOŞALTTILAR'

Bütün şirketi, bütün kredilerini kullanarak, kız kardeşimle beraber şirketin içini boşalttılar. İçi boş şirketi bana devrettiler. Onlara, 'Beni yakıyorsunuz, beni yakarsanız siz de yanarsınız' dedim." diye konuştu.