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Lüks aracını geri vitese takamadı! Selena Gomez yardım istedi

Son dönemde "Emilia Perez" filmindeki rolüyle adından söz ettiren ve Cannes Film Festivali'nde ödüle layık görülen Selena Gomez şimdi de lüks otomobiliyle dikkat çekti. Selena Gomez arabasını geri vitese takamayınca gazetecilerden yardım istedi.

Lüks aracını geri vitese takamadı! Selena Gomez yardım istedi
Öznur Yaslı İkier

Başarılı projeleri ve listelerde zirveye yerleşen şarkılarıyla adından sık sık söz ettiren Selena Gomez, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz aylarda müzik yapımcısı Benny Blanco ile nişanlanan ünlü şarkıcı şimdi de lüks otomobiliyle dikkat çekti.

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GERİ VİTESE TAKAMADI

Lüks aracıyla benzinliğe giden Selena Gomez yakıt almak istedi ancak arabasını geri vitese takamadı. Ünlü isim o anlarda gazetecilerden yardım istedi.

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Selena Gomez'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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Selena Gomez
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