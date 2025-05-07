Lüks aracını geri vitese takamadı! Selena Gomez yardım istedi

Başarılı projeleri ve listelerde zirveye yerleşen şarkılarıyla adından sık sık söz ettiren Selena Gomez, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz aylarda müzik yapımcısı Benny Blanco ile nişanlanan ünlü şarkıcı şimdi de lüks otomobiliyle dikkat çekti.
Lüks aracıyla benzinliğe giden Selena Gomez yakıt almak istedi ancak arabasını geri vitese takamadı. Ünlü isim o anlarda gazetecilerden yardım istedi.
Selena Gomez'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
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