Lüks tekneden peş peşe paylaştı! Hande Erçel'in son pozları yine olay oldu

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel son olarak Cannes Film Festivali'nde boy göstermişti.

Festivale iddialı kıyafetleriyle damga vuran Hande Erçel şimdi de lüks bir tekneden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Kız arkadaşlarıyla lüks teknede eğlenen Hande Erçel mavi elbisesiyle beğeni topladı. Ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hande Erçel'e sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'her halin olay', 'büyüleyici' gibi yorumlar yapıldı.