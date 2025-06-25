Lüks yaşantısıyla gündemde! Fulya Zenginer oyunculuğu bıraktığını duyurdu! Setlere dönüş için tek şartı...

2008-2011 yılları arasında yayımlanan Küçük Kadınlar dizisinde hayat verdiği Yeliz karakteriyle hafızalara kazınan Fulya Zenginer uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim 2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturdu ve 2022 yılında oğlu Milan'ı kucağına aldı.

Şimdilerde eşi ve çocuğuyla yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü isim lüks yaşantısıyla da dikkat çekiyor.

Katıldığı bir etkinlikte görüntülenen Zenginer, basın mensuplarıyla sohbet etti. Uzun süredir ekranlardan ayrı kalan ünlü isim, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"EKRANA DÖNMÜYORUM"

MuhabirOnline mikrofonuna yaptığı açıklamada İstanbul dışında bir yere taşındıklarını dile getiren Zenginer, ekranlara dönmek istemediğini söyleyerek "Ben ekrana dönmüyorum. Milan ile çok güzel bir hayatım var ve bunu bozmak istemiyorum. İçimde oyunculuk ateşim de yok. Oğlumla eşimle sakin güzel bir yaşam sürüyorum." dedi.

Ünlü isim, "Ekrana ne olursa geri dönersiniz?" sorusuna ise, "Dönmem. Ancak işte Milan bana diyecek ki "Anne bir şeyde oyna seni izleyeceğim" o zaman belki" yanıtını verdi.