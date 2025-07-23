MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Lüks yaşantısıyla gündemden düşmüyor! Kobra Murat'ın peruksuz hali sosyal medyayı salladı

Daha önce '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' diyen Kobra Murat, Balat'a yaptırdığı 4 katlı altın kaplama eviyle çok konuşulmuştu. Lüks yaşantısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kobra Murat şimdi de peruksuz haliyle sosyal medyayı salladı.

Lüks yaşantısıyla gündemden düşmüyor! Kobra Murat'ın peruksuz hali sosyal medyayı salladı
Öznur Yaslı İkier

'Kobra Murat' adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler her adımıyla sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Daha önce katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' diyen Kobra Murat daha sonra yanlış anlaşıldığını dile getirmiş ancak bu sözleri hiç unutulmamıştı.

Lüks yaşantısıyla gündemden düşmüyor! Kobra Murat ın peruksuz hali sosyal medyayı salladı 1

Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Kobra Murat, Balat'a yaptırdığı 4 katlı altın kaplama eviyle de sosyal medyada gündem olmuştu.

Lüks yaşantısıyla gündemden düşmüyor! Kobra Murat ın peruksuz hali sosyal medyayı salladı 2

Kobra Murat şimdi de peruksuz haliyle gündeme geldi. Protez saç kullanan Kobra Murat, saçlarının takıldığı anları takipçilerine gösterdi.

Lüks yaşantısıyla gündemden düşmüyor! Kobra Murat ın peruksuz hali sosyal medyayı salladı 3

Sosyal medyada; 'böyle daha iyi', 'saç olmadan da karizmasın' gibi yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maddi olarak zor günler geçiriyor! Tüm mal varlığına haciz konduMaddi olarak zor günler geçiriyor! Tüm mal varlığına haciz kondu
Spor salonundan paylaştı! Üstsüz pozu çok konuşulduSpor salonundan paylaştı! Üstsüz pozu çok konuşuldu

Anahtar Kelimeler:
Kobra Murat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne desem bilemiyorum ki!
Söyleyecek bir şey yok.
En Çok Okunan Haberler
Cezayı sigara içen de ödeyecek! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar

Cezayı sigara içen de ödeyecek! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Haftanın en sıcak günü yaşanacak! Uyarılar art arda geliyor

Haftanın en sıcak günü yaşanacak! Uyarılar art arda geliyor

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Spor salonundan paylaştı! Üstsüz pozu çok konuşuldu

Spor salonundan paylaştı! Üstsüz pozu çok konuşuldu

Açık açık sordu: Survivor'a gidince insan çok mu para kazanıyor?

Açık açık sordu: Survivor'a gidince insan çok mu para kazanıyor?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.