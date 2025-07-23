Lüks yaşantısıyla gündemden düşmüyor! Kobra Murat'ın peruksuz hali sosyal medyayı salladı

'Kobra Murat' adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler her adımıyla sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Daha önce katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' diyen Kobra Murat daha sonra yanlış anlaşıldığını dile getirmiş ancak bu sözleri hiç unutulmamıştı.

Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Kobra Murat, Balat'a yaptırdığı 4 katlı altın kaplama eviyle de sosyal medyada gündem olmuştu.

Kobra Murat şimdi de peruksuz haliyle gündeme geldi. Protez saç kullanan Kobra Murat, saçlarının takıldığı anları takipçilerine gösterdi.

Sosyal medyada; 'böyle daha iyi', 'saç olmadan da karizmasın' gibi yorumlar yapıldı.