Lvbel C5 imaj değiştirdi! Son hali beğenilmedi

'HavHavHav’ şarkısıyla tanınan rapçi Lvbel C5 yaptığı imaj değişikliğiyle sosyal medyada gündem oldu. Saçlarını sarıya boyatan ünlü rapçinin son hali pek beğenilmedi.

Lvbel C5 imaj değiştirdi! Son hali beğenilmedi
Öznur Yaslı İkier

Lvbel C5 adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur son dönemde gündemden düşmüyor.

'HavHavHav’ şarkısıyla tanınan Lvbel C5 uzun süre servetiyle gündem olurken şimdi de yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarını sarıya boyatan Lvbel C5'in son hali pek beğenilmedi.

YORUM YAĞDI

Ünlü rapçiye sosyal medyada; 'hiç olmamış', 'para var imaj yok', 'hiç yakışmamış', 'kendine bunu neden yaptın?' gibi yorumlar yapıldı.

Lvbel C5 100 milyon TL’lik servetiyle çok konuşulmuştu. Ünlü rapçinin geniş de bir otomobil koleksiyonu olduğu söylentileri vardı.

Lvbel C5
