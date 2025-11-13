Lvbel C5 konserlerini tek tek iptal etti! Açıklama gecikmedi

Sahne adıyla Lvbel C5 olarak bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerimizin ardından yapılacak iki konserini ileri tarihe ertelediğini duyurdu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Lvbel C5 şu ifadelere yer verdi:

Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acı haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Yaşanan bu büyük acı olay nedeniyle önümüzdeki 14.11 - İstanbul, 16.11 - Fransa konserlerimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Başımız sağ olsun.