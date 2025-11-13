MAGAZİN

Lvbel C5 konserlerini tek tek iptal etti! Açıklama gecikmedi

'HavHavHav’ şarkısıyla tanınan rapçi Lvbel C5 konserlerini iptal ettiğini açıkladı. Ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur, İstanbul ve Fransa'daki konserlerini ileri tarihe ertelediğini duyurdu.

Lvbel C5 konserlerini tek tek iptal etti! Açıklama gecikmedi
Öznur Yaslı İkier

Sahne adıyla Lvbel C5 olarak bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerimizin ardından yapılacak iki konserini ileri tarihe ertelediğini duyurdu.

Lvbel C5 konserlerini tek tek iptal etti! Açıklama gecikmedi 1

Instagram hesabından paylaşım yapan Lvbel C5 şu ifadelere yer verdi:

Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acı haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Lvbel C5 konserlerini tek tek iptal etti! Açıklama gecikmedi 2

Yaşanan bu büyük acı olay nedeniyle önümüzdeki 14.11 - İstanbul, 16.11 - Fransa konserlerimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Başımız sağ olsun.

Lvbel C5
