Mabel Matiz imaj tazeledi! Görenler çok şaşırdı

Şarkıları ve kendine has tarzı ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Mabel Matiz şimdi de son haliyle gündem oldu.

Saçlarını kısacık kestiren bir de gözlük takan ünlü isim yeni imajı sosyal medya hesabından paylaştı. Mabel Matiz'in bu görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Ünlü ismi görenler; 'Ne yaptın kendine?', 'Şu atlet dışında her şey yakışmış', 'Her hali yakışıklı' gibi yorumlar yaptılar.

MABEL MATİZ KİMDİR?

Mabel Matiz, kimlikteki adıyla Fatih Karaca, 31 Ağustos 1985'te Mersin'in Erdemli ilçesinin Tömük kasabasında ev hanımı Maya Karaca ile tır şoförü ve Kıbrıs Gazisi Ali Karaca'nın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Çocukken yoğun olarak yaşadığı kekemelik, kendini ifade edememe durumu, onu yazmaya teşvik etmiş ve bu durum onu yeni ifade arayışlarına götürerek müziğe, edebiyata ve şarkı söylemeye yöneltmiştir.

İlk müzik çalışmalarını üniversite yıllarında gerçekleştirmiş ve 2005 yılında tıp fakültesinden arkadaşı Duygu Has'la birlikte, akustik duo olarak değerlendirilebilecek cover grubunu kurmuştur. İlk şarkılarını yine 2005'te yazmaya başlamıştır.

2008-2010 yıllarında iki yıl boyunca profesyonel olarak diş hekimliği yaptı. 2010 yazında, hayatına yalnızca müzikle devam etmek istediğine emin olduğu bir gün mesleğini aniden bırakma kararı aldı.