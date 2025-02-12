MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mabel Matiz imaj tazeledi! Görenler çok şaşırdı

Mabel Matiz imaj tazeledi! Görenler çok şaşırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.02.2025 17:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mabel Matiz son haliyle gündem oldu. İmaj tazeleyen ünlü isim saçlarını kısacık kestirip bir de gözlük taktı. Mabel Matiz'in yeni imajı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Mabel Matiz imaj tazeledi! Görenler çok şaşırdı

Şarkıları ve kendine has tarzı ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Mabel Matiz şimdi de son haliyle gündem oldu.

Saçlarını kısacık kestiren bir de gözlük takan ünlü isim yeni imajı sosyal medya hesabından paylaştı. Mabel Matiz'in bu görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

MABEL

YORUM YAĞDI

Ünlü ismi görenler; 'Ne yaptın kendine?', 'Şu atlet dışında her şey yakışmış', 'Her hali yakışıklı' gibi yorumlar yaptılar.

MABEL MATİZ KİMDİR?

Mabel Matiz, kimlikteki adıyla Fatih Karaca, 31 Ağustos 1985'te Mersin'in Erdemli ilçesinin Tömük kasabasında ev hanımı Maya Karaca ile tır şoförü ve Kıbrıs Gazisi Ali Karaca'nın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Çocukken yoğun olarak yaşadığı kekemelik, kendini ifade edememe durumu, onu yazmaya teşvik etmiş ve bu durum onu yeni ifade arayışlarına götürerek müziğe, edebiyata ve şarkı söylemeye yöneltmiştir.

mabel 2

İlk müzik çalışmalarını üniversite yıllarında gerçekleştirmiş ve 2005 yılında tıp fakültesinden arkadaşı Duygu Has'la birlikte, akustik duo olarak değerlendirilebilecek cover grubunu kurmuştur. İlk şarkılarını yine 2005'te yazmaya başlamıştır.

2008-2010 yıllarında iki yıl boyunca profesyonel olarak diş hekimliği yaptı. 2010 yazında, hayatına yalnızca müzikle devam etmek istediğine emin olduğu bir gün mesleğini aniden bırakma kararı aldı.

Anahtar Kelimeler:
Mabel Matiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ukrayna'dan Rusya'ya dikkat çeken 'Toprak' teklifi!

Ukrayna'dan Rusya'ya dikkat çeken 'Toprak' teklifi!

G.Saray'ın Avrupa kadrosu açıklandı! Tam 10 eksik var

G.Saray'ın Avrupa kadrosu açıklandı! Tam 10 eksik var

Kan donduran olayda yeni detaylar: Önce boğmuş sonra da...

Kan donduran olayda yeni detaylar: Önce boğmuş sonra da...

Evde kemikleri bulunmuştu! Üvey oğlu ve komşuları konuştu

Evde kemikleri bulunmuştu! Üvey oğlu ve komşuları konuştu

Toyota ve Mitsibushi yasakladı! Sebebi 'güvenlik endişesi' olarak açıklandı... Araç sahipleri dikkat

Toyota ve Mitsibushi yasakladı! Sebebi 'güvenlik endişesi' olarak açıklandı... Araç sahipleri dikkat

Kaplumbağanın kabuğundan çıktı

Kaplumbağanın kabuğundan çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.