Mabel Matiz'in yeni şarkısı ses getirdi! Sözleri müstehcen bulundu

Dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mabel Matiz şimdi de yeni şarkısı 'Perperişan' ile adından söz ettiriyor. Mabel Matiz, annesi Maya Karaca'nın yeni şarkısı 'Perperişan'ın sözlerini müstehcen bulduğunu söyledi.

Öznur Yaslı İkier

Şarkıları ve kendine has tarzı ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Mabel Matiz şimdi de yeni şarkısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Mabel Matiz, sevenleriyle bir araya geldiği bir konserinde annesi Maya Karaca ile ilgili bir itirafta bulundu. Ünlü şarkıcı, annesi Maya Karaca'nın yeni şarkısı 'Perperişan'ın sözlerini müstehcen bulduğunu söyledi.

Mabel Matiz in yeni şarkısı ses getirdi! Sözleri müstehcen bulundu 1

'BİRAZ MÜSTEHCEN Mİ?'

Matiz; "40 yaşına da gelseniz annenizden o onayı mutlaka alıyorsunuz arkadaşlar. 'Oğlum çok beğendim, müziğine bayıldım ama sözler biraz müstehcen mi?' dedi. 'Ay anne' dedim. Yakalarsam muah muah ile büyümüş bir insan olarak... Şahındandır diyorum. Anneciğim tabii yazık o benim karşılaşacağım olası ve muhtemel zorluklarla ilintili yürek çarpıntısı yaşadığı için sık sık. O yüzden arada böyle küçük de olsa beni mıncırıyor ama iyi ki var, iyi ki var annelerimiz" dedi.

Mabel Matiz in yeni şarkısı ses getirdi! Sözleri müstehcen bulundu 2

