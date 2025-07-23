Maddi olarak zor günler geçiriyor! Özcan Deniz'in tüm mal varlığına haciz kondu

Bir süredir, ailesiyle sorunlar yaşayan Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Daha sonra anjiyo olan Deniz, ağabeyiyle mahkemelik olmuş ve abisi hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ünlü şarkıcı şimdi de abisi Ercan Deniz'in borçlarına kefil olması nedeniyle büyük bir mali krizle karşı karşıya kaldı.

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; tüm mal varlığı ve gelirine haciz konulan sanatçının, ekonomik açıdan zor günler geçirdiği öğrenildi.

Bu zor duruma ise kardeşi Ercan Deniz'in neden olduğu ortaya çıktı. Yıllar önce kardeşi Ercan Deniz'in kullandığı banka kredilerine kefil olan Özcan Deniz, borçların ödenmemesi üzerine büyük bir yıkım yaşadı.

Bankalar, borçlu Ercan Deniz'in ipotekli mal varlıklarına yönelmek yerine, kefil olan Özcan Deniz'in tüm hesaplarına ve gelirine haciz işlemi başlattı. Sanatçının, avukatları aracılığıyla haciz kararına itiraz ettiği öğrenildi.

AVUKATTAN AÇIKLAMA GELDİ

Özcan Deniz'in avukatı yaptığı açıklamada, bankanın öncelikli olarak Ercan Deniz'e ait ipotekli taşınmazlara başvurması gerektiğini fakat bunu yapmayarak doğrudan kefile yani Özcan Deniz'e icra uyguladığını belirtti.

Bu hukuki süreçle ilgili gerekli itirazların yapıldığı, mağduriyetin giderilmesi için dava açılacağı bildirildi.