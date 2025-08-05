Madonna'nın evindeki hücre yenileme cihazı gündemde! Fiyatı bakın ne kadar...

Madonna bir süredir kendisinden 37 yaş küçük Akeem Morris ile aşk yaşıyor. Madonna, erkek arkadaşı Akeem Morris ile lüks malikanesinde dans ettiği anları paylaştı.

7 Grammy ödüllü sanatçının videosu kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenirken, görüntülerde dikkat çeken bir detay sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Madonna'nın dans ettiği sırada arka planda görülen tıbbi cihaz, izleyicilerin ilgisini çekti. Araştırmalar sonucunda cihazın, yaklaşık 23 bin dolarlık (yaklaşık 935 bin TL) bir hücre yenileme cihazı olduğu belirlendi.

Hayranlarının bir kısmı Madonna'nın bu cihazı estetik amaçlarla kullandığını düşündü. Bir kısım ise Madonna'nın 2020 yılında geçirdiği kalça protezi ameliyatı ve geçmişte yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle cihazı iyileşme sürecini desteklemek için kullandığı yönünde yorumlar da yapıldı.