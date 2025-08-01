Mahsun Kırmızıgül yangından kaçarken kavganın ortasında kaldı! Panik anları kameraya yansıdı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. VIP taşımacılık yapan şoförler ile taksi şoförleri arasında çıkan müşteri taşıma kavgası yüzlerce kişinin katıldığı bir arbedeye dönüştü.

Sözcü'de yer alan habere göre; Gerginlik, marina önünde bir taksiciye fiziksel saldırıda bulunulmasının ardından tırmandı. Olayı haber alan yaklaşık 300 taksi şoförü, Bodrum merkez ve çevre mahallelerden olay yerine akın etti. VIP minibüs şoförleriyle karşı karşıya gelen kalabalık, sokak ortasında tartışmayı büyüttü.

POLİS GÜÇLÜKLE MÜDAHALE ETTİ

Tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, olay yerine çok sayıda polis ve özel güvenlik ekibi sevk edildi. Polis, yaklaşık iki saat süren gerginliği güçlükle yatıştırabildi. Her iki taraf da polis merkezine giderek birbirinden şikayetçi oldu.

YANGIN ÇIKTI, ARBEDE ARASINDA KALDI

Aynı dakikalarda, olayın yaşandığı marinada yer alan bir restoranda yangın çıktı. Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, yemek yediği mekandan yangın nedeniyle dışarı kaçmak zorunda kaldı. Ancak yangından kaçarken taksi kavgasının tam ortasında kaldı.

Koşarak olay yerinden uzaklaşan Kırmızıgül’ün yaşadığı panik anları çevredeki vatandaşların kameralarına da yansıdı.