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Mandıra Filozofu Müfit Can Saçıntı'nın kızı Duru üniversiteden mezun oldu! Görenler hayran kaldı

2010-2012 yılları arasında Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği "Mandıra Filozofu Mustafa Ali" karakteri ile hafızalara kazınan Müfit Can Saçıntı kızı Duru ile gündem oldu. Ünlü ismin kızı üniversiteden mezun oldu. Duru Saçıntı'yı görenler hayran kaldı.

Mandıra Filozofu Müfit Can Saçıntı'nın kızı Duru üniversiteden mezun oldu! Görenler hayran kaldı
Öznur Yaslı İkier

"Çocuklar Duymasın" ve "Mandıra Filozofu" gibi projelerle tanınan Müfit Can Saçıntı bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Her projesi olay olan ünlü isim bu defa kızı Duru ile adından söz ettirdi. Müfit Can Saçıntı'nın kızı Duru UC Berkeley üniversitesinden mezun oldu.

mandıra

Ekonomi Fakültesi, Çevre Ekonomisi ve Politikaları bölümünü bitiren Duru Saçıntı'yı görenler hayran kaldı.

duru

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin kızının mezuniyet pozuna; 'hem güzel hem zeki', 'çok güzel bir kızmış', 'maşallah' gibi yorumlar yapıldı.

eşi ve kızı

Müfit Can Saçıntı, 2000 yılında Çiğdem Saçıntı ile dünyaevine girmişti. Çift, 2005'te kızları Duru'yu kucaklarına almıştı.

22 yıl evli kalan çift, 24 Şubat 2022 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Müfit Can Saçıntı
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