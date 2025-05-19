Mandıra Filozofu Müfit Can Saçıntı'nın kızı Duru üniversiteden mezun oldu! Görenler hayran kaldı

"Çocuklar Duymasın" ve "Mandıra Filozofu" gibi projelerle tanınan Müfit Can Saçıntı bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Her projesi olay olan ünlü isim bu defa kızı Duru ile adından söz ettirdi. Müfit Can Saçıntı'nın kızı Duru UC Berkeley üniversitesinden mezun oldu.

Ekonomi Fakültesi, Çevre Ekonomisi ve Politikaları bölümünü bitiren Duru Saçıntı'yı görenler hayran kaldı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin kızının mezuniyet pozuna; 'hem güzel hem zeki', 'çok güzel bir kızmış', 'maşallah' gibi yorumlar yapıldı.

Müfit Can Saçıntı, 2000 yılında Çiğdem Saçıntı ile dünyaevine girmişti. Çift, 2005'te kızları Duru'yu kucaklarına almıştı.

22 yıl evli kalan çift, 24 Şubat 2022 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.