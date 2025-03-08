Maneviyata yönelmişti! Yaşar Alptekin 4 katlı müstakil villada yaşıyor! İçinde yok yok...

80'li ve 90'lı yıllara unutulmaz filmleriyle damga vuran ünlü manken ve oyuncu Yaşar Alptekin şimdilerde gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Bir zamanlar manken, dansçı ve oyuncu olan Alptekin radikal bir karar alarak kendini maneviyata adamıştı. Yaşar Alptekin şimdi de 4 katlı müstakil villasıyla gündem oldu.

Alptekin'n saray yavrusu evinde antika eşyalar, tarih kokan avizeler, duvarları süsleyen tablo ve dualar, onlarca tespihin düzenli bir şekilde dizildiği dolap ve yüzlerce kitaptan oluşan bir kütüphanenin yanında; kitaplıkların altına dizilmiş yer minderleri bulunuyor.

Yaşar Alptekin'in evinde; jakuzi, sauna, kuzine, kış bahçesi, renkli yer minderleri, şelale ve torunu için yaptığı bir oyun evi bulunuyor.

Evinde kutsal emanetler köşesi olan eski manken ve oyuncunun evi çok beğenildi. Sosyal medyada; 'çok güzel bir ev', 'harika bir ev', 'ev değil saray yavrusu' gibi yorumlar yapıldı.