MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Manifest Anıtkabir'i ziyaret etti! Sosyal medyada gündem oldu

Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etti.

Manifest Anıtkabir'i ziyaret etti! Sosyal medyada gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan müzisyen grup Manifest, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda anlamlı bir ziyarette bulundu.

Manifest Anıtkabir i ziyaret etti! Sosyal medyada gündem oldu 1

Müzisyen grup, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir' Anıtkabir'e gitti.

Manifest Anıtkabir i ziyaret etti! Sosyal medyada gündem oldu 2

Manifest grubu, Anıtkabir'de çektirdikleri fotoğrafı "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Atamızı ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz" notuyla yayımladı. Manifest bu paylaşımlarıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cezmi Baskın hakkında taciz iddiası! 'İfşa ediyorum' diyerek paylaşıldıCezmi Baskın hakkında taciz iddiası! 'İfşa ediyorum' diyerek paylaşıldı
Son hali ortaya çıktı! Sosyal medyada yorum yağdı Son hali ortaya çıktı! Sosyal medyada yorum yağdı

Anahtar Kelimeler:
Manifest
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı! "Seçilmemiz halinde..."

Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı! "Seçilmemiz halinde..."

Cezmi Baskın hakkında taciz iddiası! 'İfşa ediyorum' diyerek paylaşıldı

Cezmi Baskın hakkında taciz iddiası! 'İfşa ediyorum' diyerek paylaşıldı

Gece İnat Box uygulamasını açanların, hesaplarını boşalttılar

Gece İnat Box uygulamasını açanların, hesaplarını boşalttılar

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Anıtkabir'de slogan atıldı, CHP'li vekil isyan etti...

Anıtkabir'de slogan atıldı, CHP'li vekil isyan etti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.