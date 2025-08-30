Manifest Anıtkabir'i ziyaret etti! Sosyal medyada gündem oldu

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan müzisyen grup Manifest, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda anlamlı bir ziyarette bulundu.

Müzisyen grup, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir' Anıtkabir'e gitti.

Manifest grubu, Anıtkabir'de çektirdikleri fotoğrafı "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Atamızı ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz" notuyla yayımladı. Manifest bu paylaşımlarıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.