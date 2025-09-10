Manifest hakkında adli kontrol kararı verildi! Sinan Akçıl'dan yorum gecikmedi! 'Tek üzüldüğüm...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Şişli Küçükçiftlik Park konser alanında 6 Eylül 2025’de Manifest isimli müzik grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında, şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan şahıslar hakkında 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, grup üyesi 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Manifest grubu hakkında bir yorum da gündeme dair açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan geldi.

Akçıl, ''Manifest grubunu kim kurdu bilmiyorum ama şu an çok mutludur, zeki birisiymiş. Bizde hep aynı sistem, kışkırt, kavgaya sok, ceza alıyormuş gibi mağdur göster, iş büyüsün, grup unutulup gidene kadar ekmek ye, tek üzüldüğüm olayları çaresiz ve ne olduğunu anlamadan izleyen 12-16 yaş kitlesi.' ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Sinan Akçıl'ın bu yorumu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Akçıl'ı haklı bulurken bazı kullanıcılar 'Sende mi yorum yapmayı öğrendin?', 'Sende sanatçıyım diye başkalarını eleştirme hakkı buluyorsun' gibi eleştirel yorumlar yaptılar.