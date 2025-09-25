MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Manifest'in kurucusu Tolga Akış sosyal medya fenomeniyle evlendi! İşte nikahtan ilk kare...

Son dönemin dikkat çeken müzik gruplarından Manifest’in kurucusu Tolga Akış gruba soruşturma açıldığından beri ortalarda görünmüyordu. Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış sosyal medya fenomeni Gizem Kaya ile evlendi.

Manifest'in kurucusu Tolga Akış sosyal medya fenomeniyle evlendi! İşte nikahtan ilk kare...
Öznur Yaslı İkier

Hypers Studio'nun kurucusu, Manifest'in mimarı olarak bilinen Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış ikinci kez nikah masasına oturdu.

2021 - 2022 arasından şarkıcı Zeynep Bastık ile evli olan reklamcı Tolga Akış, boşandıktan sonra gönlünü sosyal medya fenomeni Gizem Kaya'ya kaptırmıştı.

Manifest in kurucusu Tolga Akış sosyal medya fenomeniyle evlendi! İşte nikahtan ilk kare... 1

Tolga Akış, mayıs ayında Gizem Kaya'ya çıktıkları Lizbon tatilinde evlenme teklifinde bulunmuş ve "Evet" yanıtını almıştı.

Manifest in kurucusu Tolga Akış sosyal medya fenomeniyle evlendi! İşte nikahtan ilk kare... 2

Tolga Akış ile Gizem Kaya, nikâh masasına oturdu. Çiftin mutlu günlerine ait fotoğrafı arkadaşları Pelin İgit; "Sizi seviyorum" notuyla yayımladı.

Manifest in kurucusu Tolga Akış sosyal medya fenomeniyle evlendi! İşte nikahtan ilk kare... 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En Hamarat Benim ile fenomen olmuştu! Yeniden tesettüre girdiEn Hamarat Benim ile fenomen olmuştu! Yeniden tesettüre girdi
Şirketlerine kayyum atanmıştı! İstenen ceza belli oldu Şirketlerine kayyum atanmıştı! İstenen ceza belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık Tolga Akış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.