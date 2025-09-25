Manifest'in kurucusu Tolga Akış sosyal medya fenomeniyle evlendi! İşte nikahtan ilk kare...

Hypers Studio'nun kurucusu, Manifest'in mimarı olarak bilinen Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış ikinci kez nikah masasına oturdu.
2021 - 2022 arasından şarkıcı Zeynep Bastık ile evli olan reklamcı Tolga Akış, boşandıktan sonra gönlünü sosyal medya fenomeni Gizem Kaya'ya kaptırmıştı.
Tolga Akış, mayıs ayında Gizem Kaya'ya çıktıkları Lizbon tatilinde evlenme teklifinde bulunmuş ve "Evet" yanıtını almıştı.
Tolga Akış ile Gizem Kaya, nikâh masasına oturdu. Çiftin mutlu günlerine ait fotoğrafı arkadaşları Pelin İgit; "Sizi seviyorum" notuyla yayımladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum