Manifest, Türkiye turnesini iptal etmişti! Grubun kurucusu Tolga Akış'tan ilk açıklama geldi

6 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta 18 yaş sınırı bulunan ilk konserini veren Manifest grubuna, sahnedeki dans ve gösterileri nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma açılmıştı.

Grup üyeleri, savcılık ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı. Konser görüntülerine ise “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti.

Bu süreçte konserleri tek tek iptal edilen grup Türkiye turnesinin iptal edildiğini açıkladı. Manifest’in bağlı bulunduğu Hypers’ın kurucusu Tolga Akış, konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Akış, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



“Son günlerde yaşadığımız durumlar herkesin malumu. Hukuk ekibimizle süreci ilk andan bu yana hassasiyetle yönetiyoruz. Maalesef şu an turnemizi gerçekleştirebileceğimiz sağlıklı bir ortam yok. Manifest’i coşkuyla beklediğinizin farkındayız ama herkes için güvenliği ve bu hassas süreçte oluşabilecek riskleri düşünmek zorundayız. Hepimiz fazlasıyla yıprandık. Bir süre sonra çok daha coşkulu şekilde buluşacağımıza eminiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”