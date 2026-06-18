Manifest üyesi Hilal Yelekçi gönlünü bakın kime kaptırmış! Ünlü oyuncuyla aşk iddiası

Türkiye’nin sevilen yeni kız grubu Manifest her yaptığıyla olay oluyor. Konserleri, iddialı kostümleri ve özel hayatlarıyla çok konuşulan kızlar sosyal medyada gündem olmayı başarıyor.

Grup üyelerinden Hilal Yelekçi özel hayatıyla dikkat çekti. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım'ın sunuculuğunu yapan Ece Erken, canlı yayında yılın aşk bombasını patlattı.

Ece Erken, Manifest grubu üyelerinden birinin 'kalın kaşlı' bir oyuncuyla aşk yaşadığını iddia etti.

Nur Tuğba Namlı, Manifest üyesinin Hilal Yelekçi olduğunu iddia ederken Ece Erken 'Bir diziyle şöhret oldu, kalın kaşları var' demesi üzerine akıllara Mert Ramazan Demir geldi.