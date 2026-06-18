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Manifest üyesi Hilal Yelekçi gönlünü bakın kime kaptırmış! Ünlü oyuncuyla aşk iddiası

Türkiye’nin yeni kız grubu Manifest üyeleri özel hayatları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Grup üyelerinden Hilal Yelekçi'nin ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi.

Manifest üyesi Hilal Yelekçi gönlünü bakın kime kaptırmış! Ünlü oyuncuyla aşk iddiası
Öznur Yaslı İkier

Türkiye’nin sevilen yeni kız grubu Manifest her yaptığıyla olay oluyor. Konserleri, iddialı kostümleri ve özel hayatlarıyla çok konuşulan kızlar sosyal medyada gündem olmayı başarıyor.

Manifest üyesi Hilal Yelekçi gönlünü bakın kime kaptırmış! Ünlü oyuncuyla aşk iddiası 1

Grup üyelerinden Hilal Yelekçi özel hayatıyla dikkat çekti. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım'ın sunuculuğunu yapan Ece Erken, canlı yayında yılın aşk bombasını patlattı.

Manifest üyesi Hilal Yelekçi gönlünü bakın kime kaptırmış! Ünlü oyuncuyla aşk iddiası 2

Ece Erken, Manifest grubu üyelerinden birinin 'kalın kaşlı' bir oyuncuyla aşk yaşadığını iddia etti.

Manifest üyesi Hilal Yelekçi gönlünü bakın kime kaptırmış! Ünlü oyuncuyla aşk iddiası 3

Nur Tuğba Namlı, Manifest üyesinin Hilal Yelekçi olduğunu iddia ederken Ece Erken 'Bir diziyle şöhret oldu, kalın kaşları var' demesi üzerine akıllara Mert Ramazan Demir geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Ramazan Demir Manifest
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