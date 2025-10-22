MAGAZİN

Manken gelininin başka erkekle samimi görüntüleri çıldırttı! Stüdyoyu bastı ortalığı ayağa kaldırdı

YouTube'da yayınlanmaya başlanan 'Gelinimi Test Et' programında yine sosyal medyanın gündemine oturan anlar yaşandı. Mankenlik yapan gelininin oğlunu aldattığından şüphelenen bir kayınvalide programa başvurdu ve gelinini test etti. Manken gelin ise canlı yayında evli olmadığını söyleyerek eşini aldattı. Görüntüleri izleyen eş ve kayınvalide stüdyoyu basarak olay çıkarttı.

Öznur Yaslı İkier

YouTube'da yayınlanan Gelinimi Test Et adlı program sosyal medyanın gündemine oturdu. Programda yaşananlar adeta ağızları açık bıraktı.

“Gelinimi Test Et” programının son bölümünde bir kayınvalide gelininin oğlunu aldattığından şüphelenerek gelinini test etmek istedi. Programa katılan anne oğul izledikleri görüntüler karşısında çılgına döndü.

Aldatıldığından hiç şüphe duymayan eş, mankenlik yapan eşini bir fotoğraf stüdyosuna yönlendirdi ve onun fotoğraflarını çekmesi için anlaştığını dile getirdi.

Ancak eşi fotoğraf stüdyosuna gidince işin rengi değişti. Fotoğrafçıya evli olmadığını ve sevgilisinden hemen ayrılabileceği söyleyen kadın samimi davranışlarda bulundu.

Görüntüler karşısında kayınvalide ve eşi 'ahlaksız' diyerek stüdyoyu bastı.

