Manken gelininin başka erkekle samimi görüntüleri çıldırttı! Stüdyoyu bastı ortalığı ayağa kaldırdı

YouTube'da yayınlanan Gelinimi Test Et adlı program sosyal medyanın gündemine oturdu. Programda yaşananlar adeta ağızları açık bıraktı.

“Gelinimi Test Et” programının son bölümünde bir kayınvalide gelininin oğlunu aldattığından şüphelenerek gelinini test etmek istedi. Programa katılan anne oğul izledikleri görüntüler karşısında çılgına döndü.

Aldatıldığından hiç şüphe duymayan eş, mankenlik yapan eşini bir fotoğraf stüdyosuna yönlendirdi ve onun fotoğraflarını çekmesi için anlaştığını dile getirdi.

Ancak eşi fotoğraf stüdyosuna gidince işin rengi değişti. Fotoğrafçıya evli olmadığını ve sevgilisinden hemen ayrılabileceği söyleyen kadın samimi davranışlarda bulundu.

Görüntüler karşısında kayınvalide ve eşi 'ahlaksız' diyerek stüdyoyu bastı.