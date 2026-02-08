Margot Robbie'den 'Uğultulu Tepeler' itirafı: Her yerde öpüştük

35 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, merakla beklenen romantik filmde yine Avustralyalı oyuncu Jacob Elordi ile kamera karşısına geçiyor. Emily Brontë’nin ikonik romanı Uğultulu Tepeler'den uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Emerald Fennell oturuyor. Oldukça iddialı sahneleriyle dikkat çeken yapım son günlerde gündemde.

Margot Robbie, 1847’de yayımlanan romana kıyasla filmde çok daha fazla yakınlaşma sahnesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kitapta aslında pek öpüşme yok ama biz filmde çok öpüşüyoruz. Her yerde öpüşüyoruz.”

"ROLÜ OYNAMAK BÜYÜK BİR KEYİFTİ"

The Sun’a konuşan oyuncu, Elordi ile birçok sahnede fiziksel olarak yakın olduklarını da anlatarak “Beni defalarca tek eliyle kaldırıp bir ağaca koyuyor ya da havaya kaldırıyor. Açıkçası bu çok hoş, insana ‘Tüy kadar hafifim’ hissi veriyor" dedi.

Romantik sahnelere nasıl hazırlandığı sorulan Margot Robbie PEOPLE’a verdiği röportajda, “Diğer sahnelerden farklı bir hazırlık yapmadım. Film hepimizden çok şey talep ediyor. Karakterim neredeyse her sahnede ağlıyor ama bu rolü oynamak benim için büyük bir keyifti. Bir anda uç noktalara savrulan duyguları canlandırmayı sevdim” dedi.

Geçtiğimiz günlerde filmin galasında siyah halıya çıkan Robbie, Dilara Fındıkoğlu imzalı, Viktoryen korseli ve örgü saç detaylarıyla dikkat çeken transparan elbisesiyle de çok konuşulmuştu.