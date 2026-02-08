MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Margot Robbie'den 'Uğultulu Tepeler' itirafı: Her yerde öpüştük

Margot Robbie, başrolünü Jacob Elordi ile paylaştığı Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights) uyarlamasının, kitabına kıyasla çok daha cesur ve tutkulu olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, filmde Elordi ile “her yerde öpüştüklerini” açıkladı.

Margot Robbie'den 'Uğultulu Tepeler' itirafı: Her yerde öpüştük

35 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, merakla beklenen romantik filmde yine Avustralyalı oyuncu Jacob Elordi ile kamera karşısına geçiyor. Emily Brontë’nin ikonik romanı Uğultulu Tepeler'den uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Emerald Fennell oturuyor. Oldukça iddialı sahneleriyle dikkat çeken yapım son günlerde gündemde.

Margot Robbie, 1847’de yayımlanan romana kıyasla filmde çok daha fazla yakınlaşma sahnesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

Margot Robbie den Uğultulu Tepeler itirafı: Her yerde öpüştük 1

“Kitapta aslında pek öpüşme yok ama biz filmde çok öpüşüyoruz. Her yerde öpüşüyoruz.”

"ROLÜ OYNAMAK BÜYÜK BİR KEYİFTİ"

The Sun’a konuşan oyuncu, Elordi ile birçok sahnede fiziksel olarak yakın olduklarını da anlatarak “Beni defalarca tek eliyle kaldırıp bir ağaca koyuyor ya da havaya kaldırıyor. Açıkçası bu çok hoş, insana ‘Tüy kadar hafifim’ hissi veriyor" dedi.

Margot Robbie den Uğultulu Tepeler itirafı: Her yerde öpüştük 2

Romantik sahnelere nasıl hazırlandığı sorulan Margot Robbie PEOPLE’a verdiği röportajda, “Diğer sahnelerden farklı bir hazırlık yapmadım. Film hepimizden çok şey talep ediyor. Karakterim neredeyse her sahnede ağlıyor ama bu rolü oynamak benim için büyük bir keyifti. Bir anda uç noktalara savrulan duyguları canlandırmayı sevdim” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir bakan bir daha baktı! Türk modacının tasarımı... Bir bakan bir daha baktı! Türk modacının tasarımı...

Geçtiğimiz günlerde filmin galasında siyah halıya çıkan Robbie, Dilara Fındıkoğlu imzalı, Viktoryen korseli ve örgü saç detaylarıyla dikkat çeken transparan elbisesiyle de çok konuşulmuştu.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son bölüm heyecan yarattı! İşte merak edilenler...Son bölüm heyecan yarattı! İşte merak edilenler...
Survivor Ogeday nişanlandı! Hiçbir şey paylaşmadılarSurvivor Ogeday nişanlandı! Hiçbir şey paylaşmadılar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Margot Robbie
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.