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Marmaris'teki ada, banka hesapları ve kiralık kasa... Hiçbiri vasiyetnamede yer almadı! Ferdi Tayfur'un asıl serveti ne oldu?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.02.2025 08:03
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Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandığı günden beri konuşuluyor. Usta sanatçının villalar, apartmanlar ve yarımadadan oluşan servetinin bir kısmını TSK ve LÖSEV'e bağışladığı diğer kısımlarını ise torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a bıraktığı öğrenilmişti. Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın vasiyetnameye itiraz etti ve mirasın tespitini talep etti. Usta sanatçının vasiyetiyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi.

Marmaris'teki ada, banka hesapları ve kiralık kasa... Hiçbiri vasiyetnamede yer almadı! Ferdi Tayfur'un asıl serveti ne oldu?

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un 2 Ocak’taki vefatının ardından merhum sanatçının müzikal mirası kadar maddi mirası da merak edilmeye başlandı.

MARMARİS'TEKİ ADA, BANKA HESAPLARI VE KİRALIK KASA..

Ferdi Tayfur'un İçmeler'de villaları, Adana'da 50 dairesi, İstanbul'un bazı semtlerinde daireleri ve yine Marmaris'te yarımadası olduğu söylemiyordu.

Usta sanatçının 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti Marmaris Adliyesi'nde geçtiğimiz günlerde açıklandı. Tayfur'un vasiyetine göre, sanatçının Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.

FERDİ

Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villa LÖSEV'e, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Ferdi Tayfur'un geri kalan mirası için 6 kanuni mirasçısından beşinin vasiyetnamede adı geçmediği, adı geçen tek kanuni mirasçısı olan en küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur’a, merhum sanatçının yeğeni Nilüfer Gözalıcı’nın oğlu Emirhan’dan da az pay düştüğü anlaşılmıştı.

miras

ASIL SERVETİ NE OLDU?

Ferdi Tayfur’un bilinen en değerli taşınmazları ve telif haklarının da vasiyetnameye konu edilmemesi merak konusu oldu. Özellikle vefatına kadar yaşadığı Marmaris’te ‘Ada’ olarak bilinen deniz kenarındaki evi ve arsasıyla banka hesapları, taşınmaz ve teliflerden elde edilen gelirlerin toplandığı ve kendisinin yaşamı süresinde harcama yaptığı banka hesapları, kiralık kasalarının akıbeti bilinmiyordu.

ferdi tuğçe

“BABADAN UZAKLAŞTIRMA ÇABASI” MI?

Ferdi Tayfur’un yüksek şeker nedeniyle felç geçirdiği 2011 yılında sonra yeğeni Nilüfer Gözalıcı’nın, Ferdi Tayfur’u, Necla Nazır'dan doğma kızı Tuğçe Tayfur Aydın’dan uzaklaştırmaya çalıştığı iddia ediliyor. Öyle ki Ferdi Tayfur’un 06.04.2018 tarihli bir vasiyetnamesiyle müzik eserlerinin bütün telif haklarını, kendisine vasiyet etmesini sağladığı da söylentiler arasında. Bu vasiyetname henüz açılmadan, telif haklarını yöneten şirketin de aynı kişiye devredildiği öne sürülmüştü.

“BAKIM SÖZLEŞMESİNİN” ARDINDAN

Başka bir iddiaya göre de; geçen yıl mayıs ayında yapılan “ölünceye kadar bakım sözleşmesi” ile Nilüfer Gözalıcı, denize sıfır koyda bulunan ev ve arsadan oluşan adanın kendisine bırakılmasını; Marmaris’te bulunan çok değerli bir taşınmazı ve Yalova’da bulunan ayrı bir taşınmazı oğlu Emirhan’a, Yalova’da bulunan bir diğer villayı kızı Buse’ye vasiyet edilmesini sağladı. Gözalıcı, yine Yalova’da bulunan bir diğer villayı da Ferdi Tayfur'un oğullarından Ferdi Taha Tayfur’a vasiyet ettirdi.

Yalova’daki bir başka villanın da Şirin Gözalıcı’ya bırakılmasıyla Ferdi Tayfur’un bütün değerli taşınmazlarının, kendisiyle miras bağı bulunmayan Nilüfer Gözalıcı ve yakınlarına aktarılmaya çalışıldığı yorumlarına neden oldu.

“ÖZGÜR İRADESİ DIŞINDA” İDDİASI

Ferdi Tayfur’un mirasçılarını mirastan mahrum bırakacak bir işlem yapmadan servetini yeğenine bırakması kararın özgür iradeyle alınıp alınmadığı tartışmasını da yakınları nezdinde gündeme getirdi. Habibe Ümyani Demir'den doğan oğlu Timur Turanbayburt'un bağışladığı böbrekle hayata tutunduğu bilinen Ferdi Tayfur’un bakımını üstlenen Nilüfer Gözalıcı’nın bu süreçte çocuklarını, babalarından uzak tutmaya çalıştığı da dile getirilen bir diğer iddia oldu. Bu kadar maddi imkâna karşın tedavi sürecini konforlu hale getirecek girişimde bulunulmaması da öne sürülen bir başka iddia.

tuğçe abisi

İKİ ÇOCUĞU MİRAS TESPİTİ İSTEDİ

Öte yandan vasiyetnamenin açıldığı duruşma sonrasında, Ferdi Tayfur’un eski eşi Zeliha Tayfur'un, Habibe Timur Turanbayburt, Tuğçe Tayfur Aydın ve Ferdi Taha Tayfur'un mirastan hariç tutulmasına çalıştığını, mahfuz hisselerine el konulmaya gayret edildiğini ve bunları Nilüfer Gözalıcı ile birlikte planladıklarını kabul ettiği öne sürüldü.

Bu arada kanuni mirasçılar; Timur Turanbayburt ile Tuğçe Tayfur Aydın'ın mirasın tespitini talep ettiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Tuğçe Tayfur
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