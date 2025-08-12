MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

MasterChef Ayten Saner'in hayat hikayesi yürek burktu! Gözyaşlarını tutamadı! O anlara yorum yağdı

MasterChef 2025 yarışmacılarından Ayten Saner, hem jüriyi hem izleyicileri derinden etkileyen hayat hikayesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Eşini bir trafik kazasında kaybeden Ayten, yaşadığı zorlu süreci anlatırken gözyaşlarını da tutamadı.

MasterChef Ayten Saner'in hayat hikayesi yürek burktu! Gözyaşlarını tutamadı! O anlara yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

MasterChef 2025 tüm hızıyla devam ediyor. Programın her bölümünde kıyasıya mücadele veriliyor. MasterChef'e bu defa iddialı yarışmacılardan Ayten Saner anlattıklarıyla damga vurdu.

Mehmet Şef, Ayten Saner'e 'İnsanlara ilham olması açısından...' diyerek hayat hikayesini anlatması için söz verdi. MasterChef Ayten duygu dolu anlar yaşayarak başından geçenleri şöyle anlattı;

''Ağlarsam kusura bakmayın. Ben 1991 yılında çok severek aşık olarak bir adamla evlendim. Peş peşe 2 tane çocuğumuz oldu. Hayatım boyunca bana tek bir kötü söz söylemeyen adam... sonra hayatımız değişti.

MasterChef Ayten Saner in hayat hikayesi yürek burktu! Gözyaşlarını tutamadı! O anlara yorum yağdı 1

İkimizde çok çalışıyorduk. Hiç tatile gitmedik. 2 çocuğumuzu okutabilmek için gece gündüz çalışıyorduk. Ama her çalışmamızın sonunda biz batıyorduk. Ve aradan yıllar geçti yine büyük bir batma yaşadık. Bu esnada eşim beni aldattı. Hem de yanında çalışan bir kadınla. O evden gittiğinde kiram var, elektriğim var, suyum var... Bana kimse kapısını açmadı.

Çocuklarımla annemin evine sığındık. Aradan 2,5 yıl gibi bir süre geçti. O esnada 4 işte birden çalıştım. 8 sene boyunca 2 saat uykuyla yatakta kaldım. Benim oğlum okul birincisi olarak okulunu bitirdi. Sonra MasterChef'e başvurdum. Bu esnada eşimle barıştık. MasterChef başvurusundan dönerken bir trafik kazası geçirdik. Gözümü açtığımda eşim hayatını kaybetmişti.

MasterChef Ayten Saner in hayat hikayesi yürek burktu! Gözyaşlarını tutamadı! O anlara yorum yağdı 2

Ben 10 yaşından beri savaşıyorum. Her düştüğümde ayağa kalktım. Hala evimin geçimini her şeyimi kendim ödüyorum. Eşimin tarafının durumu iyi ama bir delik lira bize yardımı olmadı. Sonra oğlum işe girdi. Oğlumla beraberiz. Her düşen kadının ayağa kalkmasını istiyorum ben. Eşim öldükten 20 gün sonra kiram geldi, elektriğim geldi, suyum geldi. Bana dediler ki kocan ölmüş ne işin var buraya işe geldin.

MasterChef Ayten Saner in hayat hikayesi yürek burktu! Gözyaşlarını tutamadı! O anlara yorum yağdı 3

Dedim ki elektrik su faturasını siz mi ödeyeceksiniz. Ben o evden çıkmazsam bir daha çıkamam.''

MasterChef Ayten Saner in hayat hikayesi yürek burktu! Gözyaşlarını tutamadı! O anlara yorum yağdı 4

DESTEK YAĞDI

Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. MasterChef Ayten'e; 'Ayten seni destekliyoruz', 'Abla ne güçlü kadınsın', 'Yaşadıkları çok üzücü', 'Hayat herkese adil davranmıyor çok üzüldüm' gibi yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oğlu Emir 25 yaşına girdi! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Tıpkı babası' Oğlu Emir 25 yaşına girdi! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Tıpkı babası'
Setlere geri dönüyor! İddialı diziye girdiSetlere geri dönüyor! İddialı diziye girdi

Anahtar Kelimeler:
Masterchef masterchef türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Deprem uzmanı İçelli Ege'yi işaret etti

Deprem uzmanı İçelli Ege'yi işaret etti

2 aylık Deren Lina'nın kahreden ölümü!

2 aylık Deren Lina'nın kahreden ölümü!

Sır ölümün perde arkasından intihar notu çıktı

Sır ölümün perde arkasından intihar notu çıktı

60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

Bir döneme damga vuran TV kanalı satılıyor! 84 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak

Bir döneme damga vuran TV kanalı satılıyor! 84 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak

Ve Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe formasını giyeceği maç

Ve Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe formasını giyeceği maç

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.