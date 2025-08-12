MasterChef Ayten Saner'in hayat hikayesi yürek burktu! Gözyaşlarını tutamadı! O anlara yorum yağdı

MasterChef 2025 tüm hızıyla devam ediyor. Programın her bölümünde kıyasıya mücadele veriliyor. MasterChef'e bu defa iddialı yarışmacılardan Ayten Saner anlattıklarıyla damga vurdu.

Mehmet Şef, Ayten Saner'e 'İnsanlara ilham olması açısından...' diyerek hayat hikayesini anlatması için söz verdi. MasterChef Ayten duygu dolu anlar yaşayarak başından geçenleri şöyle anlattı;

''Ağlarsam kusura bakmayın. Ben 1991 yılında çok severek aşık olarak bir adamla evlendim. Peş peşe 2 tane çocuğumuz oldu. Hayatım boyunca bana tek bir kötü söz söylemeyen adam... sonra hayatımız değişti.

İkimizde çok çalışıyorduk. Hiç tatile gitmedik. 2 çocuğumuzu okutabilmek için gece gündüz çalışıyorduk. Ama her çalışmamızın sonunda biz batıyorduk. Ve aradan yıllar geçti yine büyük bir batma yaşadık. Bu esnada eşim beni aldattı. Hem de yanında çalışan bir kadınla. O evden gittiğinde kiram var, elektriğim var, suyum var... Bana kimse kapısını açmadı.

Çocuklarımla annemin evine sığındık. Aradan 2,5 yıl gibi bir süre geçti. O esnada 4 işte birden çalıştım. 8 sene boyunca 2 saat uykuyla yatakta kaldım. Benim oğlum okul birincisi olarak okulunu bitirdi. Sonra MasterChef'e başvurdum. Bu esnada eşimle barıştık. MasterChef başvurusundan dönerken bir trafik kazası geçirdik. Gözümü açtığımda eşim hayatını kaybetmişti.

Ben 10 yaşından beri savaşıyorum. Her düştüğümde ayağa kalktım. Hala evimin geçimini her şeyimi kendim ödüyorum. Eşimin tarafının durumu iyi ama bir delik lira bize yardımı olmadı. Sonra oğlum işe girdi. Oğlumla beraberiz. Her düşen kadının ayağa kalkmasını istiyorum ben. Eşim öldükten 20 gün sonra kiram geldi, elektriğim geldi, suyum geldi. Bana dediler ki kocan ölmüş ne işin var buraya işe geldin.

Dedim ki elektrik su faturasını siz mi ödeyeceksiniz. Ben o evden çıkmazsam bir daha çıkamam.''

DESTEK YAĞDI

Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. MasterChef Ayten'e; 'Ayten seni destekliyoruz', 'Abla ne güçlü kadınsın', 'Yaşadıkları çok üzücü', 'Hayat herkese adil davranmıyor çok üzüldüm' gibi yorumlar yapıldı.