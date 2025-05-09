MasterChef Eda Karabulut fazla kilolarından kurtuldu! Herkes aynı soruyu sordu! Bakın sırrı neymiş...

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye'nin 2019 ve 2023 sezonuna katılan Eda Karabulut verdiği kilolarla gündem oldu.

Fazla kilolarından kurtulan Eda Karabulut yeni görümüyle beğeni topladı. Karabulut; sosyal medya üzerinden paylaştığı kareleriyle kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

HERKES AYNI SORUYU SORDU

Eda Karabulut'u gören herkes 'nasıl bu kadar zayıfladın?', 'kilo vermek için neler yaptın?' gibi sorular sordular.

Masterchef Eda ise bu yorumlara 'Az yedim hala az yiyorum kilo aldıran her şeyden uzaklaştım aylardır böyle. Hepinizin bildiği şeyler boşuna bu kadar soruluyor.' diyerek yanıt verdi.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin fit görünümüne; 'maşallah çok güzel zayıflamışsın', 'inanamadım', 'nasıl bu kadar güzel zayıfladın şahane yakışmış', 'gençleşmiş resmen' gibi yorumlar yapıldı.