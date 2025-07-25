MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın gurur günü! Oğlu Utkan üniversiteden mezun oldu! 'Hem yakışıklı hem başarılı'

MasterChef Türkiye'nin sevilen ve sivri dilli jürisi Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri. Her açıklaması ve her yorumu olay olan ünlü şef bu defa oğlu Utkan ile gündem oldu.

Hayat hikayesi ile herkesi derinden etkilemeyi başaran Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı oldukça merak ediliyor. Ünlü şefin iki oğlu ve bir kızı olduğu biliniyor.

Mehmet Yalçınkaya şimdi de kendisi gibi şef olan oğlu Utkan ile dikkat çekti. Ünlü şef, küçük oğlu Utkan Yalçınkaya’nın üniversiteden mezun olduğunu duyurarak büyük bir gurur yaşadığını ifade etti.

Instagram hesabından oğluyla birlikte mezuniyet fotoğrafı paylaşan Mehmet Şef, duygusal mesajında “Bugün gurur verici bir gün. Aslanım, sevgili oğlum Utkan Yalçınkaya Gastronomi mezunu oldu. Bizim için büyük gurur. Ailede artık diplomalı aşçımız var. Yolun açık olsun evlat, yolun bahtın açık olsun” ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Ünlü şefin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Mehmet Yalçınkaya'ya sosyal medyada; 'Babasının oğlu', 'Hep başarı ve güzel günlerini görünüz', 'Yolu açık olsun', 'Hem yakışıklı hem başarılı', 'Maşallah' gibi yorumlar yapıldı.