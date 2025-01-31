MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya şef oğlu ile ödül gecesinde ortaya çıktı! Görenler aynı yorumu yaptı! 'Tıpkı babası'

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya şef oğlu ile ödül gecesinde ortaya çıktı! Görenler aynı yorumu yaptı! 'Tıpkı babası'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.01.2025 07:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin sivri dilli jürisi Mehmet Yalçınkaya açıklamaları, yarışmadaki tavırları ve yorumlarıyla adından söz ettiriyor. Özel hayatı da oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya şimdi de kendisi gibi şef oğlu Utkan ile gündeme geldi. Oğlu ile bir ödül gecesine katılan Mehmet Yalçınkaya'ya sosyal medyada yorum yağdı.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya şef oğlu ile ödül gecesinde ortaya çıktı! Görenler aynı yorumu yaptı! 'Tıpkı babası'

MasterChef Türkiye'nin sevilen ve sivri dilli jürisi Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

şef 2

Hayat hikayesi ile herkesi derinden etkilemeyi başaran Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı oldukça merak ediliyor. Ünlü şefin iki oğlu ve bir kızı olduğu biliniyor.

ŞEF

Ünlü şefin oğullarından Utkan babasının izinden giderek şef olmaya karar verdi. Baba oğul Kristal Marmara Ödülleri gecesinde boy gösterdi.

oğlu 444

YORUM YAĞDI

Mehmet Yalçınkaya ve oğlu Utkan kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Baba oğul görenler 'aynı babası', 'babasının kopyası', 'tıpkı babası' gibi yorumlar da bulundular.

OĞLU 1111

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Güç zehirlenmesi yaşar" dedi, adayını açıkladı!

"Güç zehirlenmesi yaşar" dedi, adayını açıkladı!

G.Saraylı yöneticiler maç biter bitmez görüştü! Sızdırılan kare ortalığı karıştırdı

G.Saraylı yöneticiler maç biter bitmez görüştü! Sızdırılan kare ortalığı karıştırdı

Başvurular 3 Şubat'ta başlıyor

Başvurular 3 Şubat'ta başlıyor

Akaryakıt tabelası değişti!

Akaryakıt tabelası değişti!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Çeyrek final şansımız çok yüksek...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Çeyrek final şansımız çok yüksek...

İstanbul'da vahşet! Aynı aileden 4 kişi evde silahla vurularak öldürüldü

İstanbul'da vahşet! Aynı aileden 4 kişi evde silahla vurularak öldürüldü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.