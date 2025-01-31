MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya şef oğlu ile ödül gecesinde ortaya çıktı! Görenler aynı yorumu yaptı! 'Tıpkı babası'

MasterChef Türkiye'nin sevilen ve sivri dilli jürisi Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Hayat hikayesi ile herkesi derinden etkilemeyi başaran Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı oldukça merak ediliyor. Ünlü şefin iki oğlu ve bir kızı olduğu biliniyor.

Ünlü şefin oğullarından Utkan babasının izinden giderek şef olmaya karar verdi. Baba oğul Kristal Marmara Ödülleri gecesinde boy gösterdi.

YORUM YAĞDI

Mehmet Yalçınkaya ve oğlu Utkan kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Baba oğul görenler 'aynı babası', 'babasının kopyası', 'tıpkı babası' gibi yorumlar da bulundular.