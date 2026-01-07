MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük sevgilisiyle gecelerde! Böyle poz verdiler

MasterChef Türkiye'nin sevilen ve tanınan jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Sivrioğlu, son olarak kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen'e yaptığı evlilik teklifiyle magazin manşetlerindeki yerini almıştı.

Somer Sivrioğlu şimdi de genç aşkı Didem Belen ile özel bir davete katıldı. Geceye el ele gelen ikili kameralar karşısına geçip sık sık poz verdiler.

2021 yılında 20 yıllık eşi Aslı Sencer ile yollarını ayıran Sivrioğlu, boşanmanın ardından bir süre Pınar Kayabaşıoğlu ile aşk yaşamış, ardından da Ayşe Özyılmazel ile adı anılmıştı.

Ancak bu ilişkilerin hiçbiri uzun soluklu olmamıştı. Tilbe Uslu'dan ayrıldıktan kısa süre sonra Didem Belen ile birliktelik yaşamaya başlayan Somer Şef bu sefer evlilik yolunda.