MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu aradığı aşkı sonunda buldu! Genç sevgilisi bakın kimmiş

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'in bu sezonki şampiyonu Sezer Dirican oldu. Kıyasıya süren mücadelenin ardından MasterChef maratonu sona erdi. Programın jürisi Somer Sivrioğlu özel hayatıyla dikkat çekti. Kendisinden 25 yaş küçük aşkı Tilbe Uslu ile kısa süre önce ayrılan Somer Şef aradığı aşkı sonunda buldu. Somer Sivrioğlu'nun yeni sevgilisi bakın kimmiş...

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu aradığı aşkı sonunda buldu! Genç sevgilisi bakın kimmiş
Öznur Yaslı İkier

MasterChef maratonu sona erdi. 2025 sezonunun şampiyonu Sezer Dirican oldu. Büyük finalin ardından MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Ünlü şef 2021 yılında 20 yıllık eşi Aslı Sencer'den boşanmıştı. Somer Şef, boşanmanın ardından kendisinden 21 yaş küçük Pınar Kayabaşıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu aradığı aşkı sonunda buldu! Genç sevgilisi bakın kimmiş 1

Mutluluğu kısa süren Sivrioğlu'nun adı Ayşe Özyılmaz ile anılmıştı. Bu ilişkisi de uzun sürmeyen ünlü şef bir süre kendi kabuğuna çekilmişti.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu aradığı aşkı sonunda buldu! Genç sevgilisi bakın kimmiş 2

Somer Şef, daha sonra kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Tatil kareleriyle çok konuşulan ikili kısa süre önce ayrıldı.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu aradığı aşkı sonunda buldu! Genç sevgilisi bakın kimmiş 3

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Ancak Somer Sivrioğlu gönlünü bu defa Talya Didem Belen'e kaptırdı. Yeni sevgilisiyle yemekte tanıştığını söyleyen ünlü şef 'Ciddi bir ilişki içerisindeyim' ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
18 yaşına girmesini beklediler! Genç futbolcu ünlü futbolcunun kızıyla evlendi18 yaşına girmesini beklediler! Genç futbolcu ünlü futbolcunun kızıyla evlendi
Tek celsede boşanmıştı! Ayrılık nedeni ortaya çıktıTek celsede boşanmıştı! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Masterchef Somer Sivrioğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.