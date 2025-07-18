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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun oğlu Deniz'i görenler inanamadı! Mesleği herkesi şaşırttı

MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi Somer Sivrioğlu son günlerde özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü şef şimdi de oğlu Deniz ile gündem oldu. Somer Sivrioğlu'nun oğlu Deniz'i görenler çok şaşırdı.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun oğlu Deniz'i görenler inanamadı! Mesleği herkesi şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. Şimdilerde kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile aşk yaşayan ünlü şef bu defa oğlu Deniz ile gündem oldu.

GÖZLERDEN UZAK BÜYÜTÜYOR

2021'de 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanan ünlü şefin bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor. Deniz ve Derin isminde bir kızı bir de oğlu olan ünlü şef çocuklarını gözlerden uzak büyütüyor.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu nun oğlu Deniz i görenler inanamadı! Mesleği herkesi şaşırttı 1

Somer Sivrioğlu'nun boyunu geçen oğlu Deniz'i görenler çok şaşırıyor. Avustralya Sidney'de yaşayan Deniz Sivrioğlu, tiyatro ile ilgileniyor.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu nun oğlu Deniz i görenler inanamadı! Mesleği herkesi şaşırttı 2

Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz senelerde oğlunun tiyatro sahnesindeki performansını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu nun oğlu Deniz i görenler inanamadı! Mesleği herkesi şaşırttı 3

Herkesin babasının izinden gitmesini beklediği Deniz'in tiyatro ve oyunculukla ilgilenmesi herkesi şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Somer Sivrioğlu
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