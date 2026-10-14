MasterChef şampiyonu Esra Tokelli dükkanını kapattı! Sebebi ortaya çıktı

MasterChef Türkiye yarışmasında elde ettiği şampiyonlukla adını geniş kitlelere duyuran Esra Tokelli, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Başarılı şef, İstanbul Maslak'ta faaliyet gösteren restoranı Şampiyon Lezzetler'in çalışmalarını bir süreliğine durdurma kararı aldı.

ÖNCELİĞİ AİLESİ

Restoranını geçici olarak kapatma kararının arkasında babasının sağlık durumunun bulunduğunu belirten Esra Tokelli, bu zorlu süreçte ailesine daha fazla zaman ayırmak istiyor. İşletmesine ara verme kararı alan ünlü şefin, babasının yanında olmak ve ailesiyle ilgilenmek için işlerine bir süreliğine ara vereceği ifade edildi.

Tokelli'nin aldığı kararın ardından Şampiyon Lezzetler'in ne zaman yeniden hizmet vermeye başlayacağı merak konusu oldu. Restoranın yeniden açılış tarihine ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmazken, ünlü şefin ailesine odaklanacağı bu dönemin ne kadar süreceği de bilinmiyor.

Esra Tokelli bu kararını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Tokelli'nin açıklaması ise şöyle;

''Bazen hayatta mutfağa, lezzetlere ve günlük telaşımıza kısa bir ara verip en kıymetlilerimizin yanında olmamız gerekiyor.

Babamın sağlık durumu nedeniyle bu süreçte onun yanında olmak ve aileme zaman ayırmak istiyorum. Bu sebeple dükkânımıza kısa bir süreliğine ara vereceğiz.

Sizlerle aynı sofrada buluşmayı, güzel lezzetleri paylaşmayı ve yüzünüzde bir tebessüm bırakmayı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Bu kısa ayrılıkta göstereceğiniz anlayış, güzel dilekleriniz ve dualarınız benim için çok kıymetli.

İnşallah en kısa zamanda yeniden buluşacak; kaldığımız yerden, aynı heyecanla, aynı özenle ve her zamanki kalite anlayışımızla sizleri ağırlamaya devam edeceğiz.

Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.''