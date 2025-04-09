MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş baba oldu! Kızına bakın hangi ismi verdi

2018 MasterChef finalistleri Kerem ile Uğur olmuş ve ardından şampiyon Uğur Kardaş olmayı başarmıştı. Ünlü isim 2022 yılında Gamze Kardaş ile nikah masasına oturmuştu.

Çift geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesaplarından bebek beklediklerini duyurmuştu. Uğur Kardaş, yayınladığı gönderiye: 'Mom&Dad Kardaş. Biz çok heyecanlıyız ailemiz büyüyor. Cinsiyeti henüz bilmiyoruz sizce ne?' notunu düşmüştü.

Uğur Kardaş'tan müjdeli haber geldi. Uğur Kardaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla baba olduğunu açıkladı.

KIZINA VERDİĞİ İSİM...

Hastaneden paylaşımlar yapan MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş kızına da 'Lara' ismini verdi.