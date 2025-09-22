MAGAZİN

MasterChef Somer Sivrioğlu oğlu Deniz ile buluştu! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Aynı babası'

MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi Somer Sivrioğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Şimdilerde özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Sivrioğlu oğlu Deniz'i paylaştı. Ünlü şefin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan, sempatik tavırları ve kendine özgü giyim tarzıyla sık sık gündeme gelen Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ayşe Özyılmazel ile yollarını ayıran Sivrioğlu'nun, yeni sevgilisinin Tilbe Uslu olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü şef, ilk kez sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla ilişkisini duyurmuştu.

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren ünlü şef şimdi de oğlu Deniz ile gündem oldu. Sivrioğlu oğlunu paylaşıp, "Bazen de çok mutlu, oğlum geldi" notunu düştü.

YORUM YAĞDI

Somer Sivrioğlu'nun baba oğul karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Deniz Sivrioğlu'na 'Aynı babası', 'Babasına benziyor' gibi yorumlar yapıldı.

2021'de 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanan ünlü şefin bu evlilikten iki çocuğu var. Deniz ve Derin isminde bir kızı bir de oğlu olan ünlü şefin çocukları Sidney'de yaşıyor.

Deniz Sivrioğlu tiyatro ile ilgilendiği biliniyor. Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz senelerde oğlunun tiyatro sahnesindeki performansını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Herkesin babasının izinden gitmesini beklediği Deniz'in tiyatro ve oyunculukla ilgilenmesi herkesi şaşırttı.

