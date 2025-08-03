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MasterChef'te ana kadroya giren son yarışmacı belli oldu! İşte önlüğün sahibi...

MasterChef 2025'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde ana kadroya giren 20'nci isim belli oldu.

MasterChef'te ana kadroya giren son yarışmacı belli oldu! İşte önlüğün sahibi...
Öznur Yaslı İkier

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef 2025, tüm heyecanıyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te ana kadro şekillendi. 2 Ağustos yayınlanan son bölümde; ana kadronun son yarışmacısı belli oldu.

Şefler, ilk etapta yarışmacılardan beyti kebap hazırlamasını istedi. Canla başla mücadele eden yarışmacılar, 45 dakikada yemeklerini hazırladı.

MasterChef te ana kadroya giren son yarışmacı belli oldu! İşte önlüğün sahibi... 1

İLK TURUN EN BAŞARILI İSİMLERİ KİMLER?

Şeflerin tadımı sonrası ikinci tura geçmeyi başaran isimler; Yusuf, Edanur, Mert, İlhan, Elif ve Sercan oldu.

İKİNCİ ETABIN ÜRÜNÜ SAFRAN OLDU

İkinci tura geçen 6 yarışmacı, safranla yaratıcı tabaklar hazırladı.

Kıyasıya mücadelenin sonunda son ikiye Mert ve İlhan kaldı. Şeflerin kararıyla ana kadroya giren 20'nci ve son yarışmacı İlhan oldu.

MasterChef te ana kadroya giren son yarışmacı belli oldu! İşte önlüğün sahibi... 2

"GERÇEKTEN ÇOK LEZZETLİ"

Somer Şef, İlhan'a “Bu tabakla birinciliğe ananın ak sütü kadar helal demek lazım. Çok güzel bir tabak yaptın. Safranı zor olan tatlı bir sosta kullanmayı gösterdin. Hem rengi hem tadı sosta geliyor. Gerçekten çok lezzetli bir sos. Aslında çok iyi başlamadığın bir haftada dün itibariyle bir düğme açıldın ve gerçek İlhan'ı gördük, bu da seni MasterChef ana kadronun son yarışmacısı yaptı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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