MasterChef'te heyecan dorukta: 16 Ağustos'ta ana kadroya kim girdi?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde, yedek yarışmacılar ana kadroda yer alabilmek için tüm hünerlerini sergilediler. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri sonucunda, bir isim ana kadroya girmeye hak kazandı.

MasterChef Türkiye’de yedeklerden ana kadroya giren yarışmacının kim olduğu, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü yayınlanan bölümün ardından merak konusu oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı programda yarışmacılar, tezgah başında hünerlerini sergileyerek büyük bir heyecan yaşattı. Peki, MasterChef’te bu hafta ana kadroya hangi yarışmacı dahil oldu?

Geçtiğimiz hafta MasterChef’in ana kadrosuna yedeklerden giren ilk isim, en iyi tabağı hazırlayarak hedefine ulaşan Mert olmuştu.

Bu hafta ise yedek yarışmacılar yeniden tezgah başına geçerek kıyasıya bir rekabet sergiledi.

MASTERCHEF BİLAL SALMAN KİMDİR?

Bilal Salman, MasterChef'e İstanbul'dan katıldı. Mesleği iç mimar. Pandemiden beri profesyonel mutfakta çalışıyor.